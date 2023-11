Com estiagem recorde, municípios do Amazonas registram temporais

Notícias do Amazonas – Durante a madrugada desta terça-feira (7), oito municípios do Amazonas, incluindo a capital amazonense, registraram forte chuvas. Já são mais de cinco horas de água torrencial, após 15 dias de uma onda de calor e fumaça, vinda de queimadas no estado do Pará.

Oito municípios registraram mais de 30 mm de chuva. Em Rio Preto da Eva choveu 57,6 mm. Já em Boa Vista do Ramos foi marcado 54,69 mm e em Itacoatiara cerca de 42,14 mm.

Outros municípios afetados foram: Presidente Figueiredo com 40,04 mm; Manacapuru com 31,42 mm; Urucará 30,20 mm e Apuí com 30,18 mm.

Nesta segunda-feira, o governo do Amazonas divulgou o boletim sobre a estiagem. Ao todo 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência. Os municípios de Presidente Figueiredo e Apuí, que estavam em situação de alerta no boletim divulgado na terça-feira (31/10), decretaram situação de emergência na última quarta-feira (1º/11).

