Com ministro do STF e palestrantes internacionais, Escola de Contas do TCE-AM realiza Fórum Internacional de Controle

Com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski já confirmada, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará, nos dias 18 e 19 de agosto, o ‘Fórum Internacional de Controle’. O evento será realizado em parceria com a editora Fórum, responsável pelo deslocamento, hospedagem e a organização do seminário, que disponibilizará 170 vagas presenciais, além da transmissão pelas redes sociais oficiais do TCE e certificação aos inscritos.

“É importante que o Tribunal de Contas vá além de exercer o próprio controle, e demonstre, com a realização de eventos como esse, que também instrui e orienta os demais órgãos a exercê-lo da forma correta. Contar com grandes nomes do direito nacional e internacional qualifica, ainda mais, nossas discussões”, destacou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

Além da presença do ministro do STF, outros grandes nomes do direito internacional já confirmaram presença, dentre eles, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), doutor Bruno Dantas, e o professor-doutor da Universidade de Coimbra, Pedro Gonçalves.

Outros sete professores e autoridades do direito nacional e internacional terão presença confirmada nos próximos dias dias.

As inscrições

Serão disponibilizadas pela Escola de Contas Públicas (ECP) 170 vagas, 120 oferecidas dentro do contrato e outras 50 de cortesia, como contrapartida da editora Fórum, que usará as dependências do Tribunal de Contas para o evento. As inscrições serão disponibilizadas pela https://ecpvirtual.plataformaensineonline.com/, em data a ser divulgada.

O evento contará com transmissão ao vivo pelos perfis oficiais do TCE-AM no YouTube (TCE Amazonas), Facebook (/tceam) e Instagram (@tceamazonas).

Evento contará com apoio da Editora Fórum

Reconhecida por ser referência no meio jurídico, a Editora Fórum está, em conjunto com a ECP, organizando o seminário internacional. A parceria proporcionará aos participantes (servidores e jurisdicionados) uma qualificação ainda maior, com palestrantes convidados de alta importância no cenário do direito.

A plataforma de conhecimento jurídico conta, hoje, com revistas, informativos, livros, vídeos, e outras publicações voltadas ao direito nacional e internacional. A editora atende órgãos como o Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Advocacia-geral da União (AGU), Câmara dos Deputados, os Tribunais de Contas, entre outros órgãos públicos de todo o país.