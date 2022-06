Com o tema ‘A Revolução da Amazônia’, a ExpoAmazônia BIO&TIC 2022 irá focar em tecnologia, inovação e bioeconomia

Redação AM POST

Acontece entre os dias 30 de junho e 2 de julho, das 14h às 20h, no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, a ExpoAmazônia BIO&TIC 2022, que promete aquecer o ecossistema de tecnologia e bioeconomia da cidade de Manaus (AM). A ação visa alavancar os polos digitais da região Norte e os polos de bioeconomia, com a intenção de fomentar o desenvolvimento de matrizes econômicas viáveis e sustentáveis. Com o tema “A Revolução da Amazônia”, a ExpoAmazônia apresentará dois vetores econômicos fundamentais no desenvolvimento da localidade: a bioeconomia e a tecnologia de informação e comunicação (TIC).

Durante os três dias de evento, haverá palestras e exposições em estandes, com a presença garantida também de áreas de exposição destinadas a diversas instituições, que vão desde órgãos públicos até institutos de inovação e bioeconomia, universidades, startups, incubadoras e aceleradoras e, até mesmo, fundos de investimentos já confirmaram presença. O evento é gratuito e o público precisará se inscrever para obter o credenciamento.

Espaços disponíveis e estrutura

De acordo com Vânia Thaumaturgo, diretora-presidente da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), a procura pela participação no evento tem sido muito positiva. “Os institutos, empresas, startups e demais atores do ecossistema de inovação de Manaus estão procurando cada vez mais espaços para expor suas inovações. Apesar, de estarmos a poucos dias do início do evento, ainda estamos fechando patrocinadores e expositores. Estamos montando cerca de 60 estandes de diversos tamanhos, a partir de 9m² até 54m², e ainda temos os totens que já vêm prontos, destinados para as startups apresentarem seus serviços e produtos. Além disso, estamos construindo uma praça de alimentação, um auditório incrível para 600 pessoas, além de 4 salas de palestras, uma sala para batalha de programadores chamada `Code Challenge´. Para se ter uma ideia, estamos com mais de 70% dos espaços de estandes fechados e 60% dos espaços disponíveis para startups”, ressalta.

Além disso, haverá no evento dois espaços exclusivos para atrair e incentivar crianças e adolescentes a conhecerem melhor o universo da programação. “Estimular crianças e jovens a ingressar no universo da programação é uma das premissas da Associação Polo Digital de Manaus, pois esta área é carente de profissionais no mundo todo, e em Manaus não é diferente. Portanto, criamos a `Arena Maker´ e `Arena Kids´ com atividades que estimulam os jovens na programação de criação de robôs”, Vânia complementa.

A estimativa é de que cerca de 20 mil pessoas visitem a ExpoAmazônia ao longo de toda a programação e que gere em torno de R$ 20 milhões em negócios. “A ExpoAmazônia receberá um grande público, dentre o qual executivos das indústrias do PIM, comerciantes, educadores e agências governamentais, que possuem demandas tecnológicas para seus negócios. Será um ótimo momento para buscar soluções e fazer negócios”, Vania pontua.

A ExpoAmazônia Bio&TIC 2022 é uma realização da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam) e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Os interessados em adquirir espaço na Expo podem entrar em contato através do telefone (92) 98480-0848 ou enviar um e-mail ([email protected]). Para mais informações acerca do evento, acesse ao site (https://expoamazonia.com/). E para o público participar, basta baixar o aplicativo SASI e seguir as orientações que estão disponíveis no (https://expo-bio-2022.sasi.com.br/).