Com parceria entre Idam e Afeam, o crédito a produtores de Manacapuru deve superar R$ 3 milhões

Neste ano, o volume de crédito rural destinado aos produtores rurais de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) deve superar R$ 3 milhões. A projeção foi feita pelo Instituto de Desenvolvimento de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), na manhã desta quinta-feira (19/10), durante ação de crédito e entrega de equipamentos aos trabalhadores rurais da cidade.

Somente no último fim de semana, durante a 1ª edição da Expomancá, quase R$ 700 mil foram disponibilizados a produtores locais, que tiveram 31 projetos elaborados por técnicos do Idam e aprovados pela Afeam, a responsável pela concessão do crédito.

“Com isso, de janeiro até o presente momento, estamos prestes a atingir R$ 3 milhões, somente em Manacapuru, graças às iniciativas tomadas pelo Governo do Amazonas, por meio do Idam e Afeam, uma parceria que tem servido como ferramenta para o crescimento do setor primário amazonense”, informou o diretor-presidente do instituto, Vanderlei Alvino.

O dirigente pontuou, também, que as ações de crédito rural realizadas pelo instituto em parceria com a Afeam estão a todo vapor, não apenas em Manacapuru, mas em todo o estado. “No último final de semana, além da presença na Expomancá, aconteceram ações de crédito em Iranduba, Barreirinha e Humaitá. Nesta semana, o Idam, também com a agência de fomento, está em Urucará para atender agricultores familiares e pescadores artesanais do município e região. Ou seja, estamos trabalhando para transformar a vida do amazonense”, ressaltou.

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro, enalteceu a integração e parceria da agência com o Idam, que, segundo ele, não têm medido esforços de garantir o acesso do produtor às linhas de crédito. “O nosso governador Wilson Lima tem garantido políticas públicas a quem precisa e levar crédito ao produtor rural é garantir emprego e renda no Estado”, frisou.

À disposição

Além da ação de crédito, também foram entregues 30 cartões do produtor rural (CPP) e dois cadastros nacionais da agricultura familiar (CAF) a produtores rurais de Manacapuru, que também receberam mudas de banana para plantação.

“O Idam está de portas abertas a vocês. Tenham o instituto como uma mão amiga, que sempre está disponível para lhes atender, seja com informações, assistência e capacitação”, concluiu o Alvino.

Redação AM POST