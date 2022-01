Com previsão de cheia, Amazonas instala equipe para amenizar desastres

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio do Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil, segue com o planejamento das ações que serão executadas em auxílio aos municípios que deverão ser afetados pela cheia dos rios neste ano. Através do decreto Nº 45.113, de 18 de janeiro de 2022, o governador Wilson Lima instituiu o Grupo de Ações Coordenadas (Grac), o qual tem por finalidade coordenar as atividades dos órgãos que o compõem nas ações de prevenção, preparação, mitigação e resposta.

As 27 instituições integrantes do Grupo de Ações Coordenadas utilizarão seus recursos e infraestrutura já existentes para atuação integrada aos demais membros. O Grac, por intermédio de seus membros, também promoverá o estímulo aos comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres; a reorganização do setor produtivo; a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres; e o estabelecimento de medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais, situados em áreas de risco.

“O estado tem papel relevante, pois cabe ao estado realizar o monitoramento e a difusão, através de alertas e boletins, para que as Defesas Civis municipais possam se preparar, pois são elas as responsáveis pela primeira resposta e o estado complementa essas ações”, explicou o secretário executivo da Defesa Civil do Estado, coronel Francisco Ferreira Máximo Filho.

O comitê atuará na preservação de vidas; diminuição ou limitação dos impactos dos desastres, minimizando seus efeitos; preservação do meio ambiente e dos sistemas coletivos; fomento da economia nos municípios atingidos pelos desastres e restabelecimento da normalidade social.

