Com público vacinado, Arena da Amazônia é palco da vitória da Seleção Brasileira no Torneio Internacional de Futebol Feminino

Redação AM POST

Palco de vários mutirões de imunização, além de jogos da Seleção Brasileira masculina pelas eliminatórias da Copa, entre outras competições, novamente a Arena da Amazônia Vivaldo Lima abriu as portas para receber torcedores imunizados e comemorar a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 sobre o Chile, nesta quarta-feira (1º/12), tornando-se campeã do Torneio Internacional de Futebol Feminino.

A competição é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF). “Hoje o Amazonas volta a ser um grande palco do futebol nacional e internacional, como está comprovado aqui pelo torneio”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Além da vacinação em dia, todos os jogos da competição seguem regras e recomendações do Protocolo para a Realização de Eventos Esportivos no Estado do Amazonas; e da Portaria nº 188/2021, determinadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e pela Faar.

Para o funcionário público municipal Danyel Marques, 36, morador do bairro Alvorada, o evento foi muito bem organizado e trouxe benefícios. “Além de movimentar a economia do município, é importante para as famílias acompanharem um jogo internacional com a Seleção Feminina. E estão sendo cumpridos os protocolos de segurança, aferição da temperatura”, afirmou o torcedor, que lembrou ainda da importância da imunização.

“Tanto da parte do Governo do Estado quanto da Prefeitura de Manaus. É uma contrapartida, uma motivação para os cidadãos aqui, os que estão vacinados, acompanharem esses eventos, com a obrigatoriedade da vacinação”, frisou.

Vacina Premiada – Para incentivar a vacinação e ampliar os números de pessoas imunizadas no estado, o Governo do Amazonas premiou 500 torcedores, que estavam com a vacinação em dia, com pares de ingressos para assistir aos jogos do Torneio Internacional de Futebol Feminino.

Pela primeira vez na Arena da Amazônia, a professora Maria Goreti Oliveira, 61, moradora do bairro Redenção, falou com alegria do par de ingressos que recebeu de presente do filho, um dos contemplados pela Vacina Premiada. “A emoção é toda, porque é a primeira vez que eu venho. Na verdade, aproveitei a oportunidade para conhecer e também para prestigiar o nosso time de futebol feminino, que eu admiro muito”, destacou.

Para Maria Goreti, um evento como o Torneio Internacional é uma iniciativa excelente. “Eu quero agradecer ao nosso governador por essa oportunidade, por esse privilégio que ele nos deu de nós estarmos aqui. A Vacina Premiada foi ótima, com certeza não só nós, mas várias pessoas estão aqui porque foram premiadas e isso é uma ideia genial, maravilhosa. Só temos a agradecer”, ressaltou.

Corrida dos Imunizados – No dia 8 de dezembro, o podium da Arena da Amazônia irá receber a Corrida dos Imunizados. O evento é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, para estimular a imunização e também a doação de sangue. De acordo com o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, o Governo tem dado todo o suporte para que a população possa se imunizar e fazer a sua parte no combate à Covid-19.

“Nós temos no estado do Amazonas, hoje, meio milhão de amazonenses que ainda não estão com a sua segunda dose completas e mais de 160 mil que não tomaram nem a primeira dose, então para que voltemos às nossas atividades, para que o esporte, a cultura, o turismo, os demais eventos de entretenimento sejam um sucesso, nós precisamos que o povo se vacine”, ressaltou Oliveira.

Para a participação na corrida serão sorteados 150 ingressos pela Vacina Premiada. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.vacinapremiada.am.gov.br/, até o próximo sábado (04/12). O resultado sai no domingo (05/12).

