Com sensação de dever cumprido, bombeiros do Amazonas retornam de missão humanitária no Canadá

Após um mês de combate aos incêndios florestais no Canadá, os dois militares do Corpo de Bombeiros do Amazonas, tenente Rodolpho e cabo Vinicius, retornaram, na segunda-feira (21/08), para o Brasil, e não apenas com bagagens e uniformes, mas com a sensação de dever cumprido e a expertise em novas tecnologias usadas em ocorrências deste segmento. A dupla integrou uma força-tarefa nacional, que enviou militares de 20 estados brasileiros para realizar ações de ajuda humanitária naquele país da América do Norte.

Os dois militares foram enviados ao Canadá como integrantes da Força Nacional. Conforme o tenente Rodolpho, a missão foi cumprida de forma árdua e, além de terem sido peças-chaves no combate aos incêndios, a dupla retornou para o Amazonas com expertise em novas tecnologias utilizadas em ocorrências deste segmento fora do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Foram 30 dias de missão humanitária, designada por meio da Presidência da República, onde a Força Nacional junto à Liga dos Bombeiros, Ibama e outros órgãos, esteve atuando nos incêndios florestais no Canadá. Também fizeram parte outras nações como Estados Unidos, México e Costa Rica. Hoje, damos por encerrada nossa missão e saímos daqui com a sensação de dever cumprido”, disse tenente Rodolpho, em depoimento gravado antes do embarque de retorno ao Brasil.

Missão humanitária

A missão humanitária brasileira foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), e contou com 104 especialistas vinculados ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR); Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e corporações de bombeiros militares de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST