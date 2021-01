Com transparência, Governo do Amazonas contrata serviços para Hospital Nilton Lins

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio do Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM), prossegue, nesta quarta-feira (13/01), com mais uma sessão do Chamamento Público para contratação de serviços para o Hospital Nilton Lins, referência para o tratamento da Covid-19.

As sessões são abertas ao público e todo o processo está sendo acompanhado pelos órgãos de controle, seguindo determinação do governador Wilson Lima para máxima transparência na contratação dos serviços para o hospital, que será aberto, esta semana, reforçando com 103 leitos a rede de assistência no tratamento de pacientes com Covid-19.

As sessões públicas acontecem na sede do CSC, localizada na rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, às 8h30, 10h30 e 12h30. Nesta quarta-feira, serão duas sessões, às 8h30 e às 10h30.

Para o presidente do CSC, Walter Brito, a modalidade de contratação, da forma como está sendo feita, seguindo determinação do governador Wilson Lima, torna o processo o mais transparente possível.

“Importante ressaltar que esse procedimento é inédito, não se conhece e no estado do Amazonas jamais foi feito, no Brasil também se desconhece. Nós já tivemos um chamamento público só que por e-mail para comprar teste de Covid, foi comprado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). Essa sessão também foi gravada e está sendo acompanhada pelos órgãos de controle, dando maior transparência e legitimidade possível”, destaca Walter Brito.

Ao todo, nas primeiras sessões realizadas, participaram 19 empresas e pessoas jurídicas especializadas em serviços na área da saúde.

Foram abertas licitações para prestação de oito serviços, sendo eles: procedimentos em nefrologia e terapia renal substitutiva; lavanderia hospitalar externa; diagnóstico por imagem; locação de um contêiner frigorífico; apoio administrativo, maqueiro e agente de portaria; conservação e limpeza; serviços médicos de cirurgião vascular; e serviços de T.I.

O empresário Marcos Takeda esteve presente no pregão em busca da licitação para a prestação de serviços de diagnóstico por imagem (raio-x, ultrassonografia e tomografia). Credenciado após apresentar a melhor proposta, ele exalta o sentimento de orgulho em poder colaborar com o Governo do Estado em um momento crítico.

“Estamos com muito orgulho, recebendo essa missão, mais uma vez, de estar a frente colaborando com o estado do Amazonas e com a sociedade amazonense, nesse período muito crítico de pandemia. É com bons olhos que vejo essa ação do governador, essa transparência, esse modo de contratação dispensa presencial, ela é crucial nesse momento”, destacou o licitante.

Trâmites – Durante o pregão, as empresas candidatas apresentaram suas propostas com os valores globais para avaliação. As melhores propostas foram selecionadas e as empresas passaram a ser credenciadas para a realização dos serviços propostos.

De acordo com Walter Brito, após o credenciamento, a ata do processo será enviada para a Secretária de Estado de Saúde (SES-AM), que emitirá uma ordem de serviço para que a empresa possa montar sua estrutura no Hospital Nilton Lins, seguindo os trâmites legais.

“Paralelamente a isso, será realizada a contratação dela, isso tem o aval dos órgãos de saúde, de controle. Nós estamos bem afinados, os órgãos de controle tem contribuído enormemente para as soluções e com a ajuda de todos vamos sair dessa, se Deus quiser”, pontuou o presidente.

Hospital Nilton Lins – O Governo do Amazonas requisitou o Hospital Nilton Lins para reforçar a rede de saúde, abrindo 103 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19.

De acordo com o secretário da SES-AM, Marcellus Campêlo, a medida, comunicada aos órgãos de controle, vai ampliar a capacidade da rede de assistência que, só nos últimos dois meses, destinou mais de 700 novos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19.

* Com informações da assessoria de imprensa