Com velha promessa, Omar Aziz sinaliza que vai tentar iludir o povo do Amazonas novamente com Cidade Universitária

Notícias do Amazonas – O senador Omar Aziz (PSD-AM), que é pré-candidato ao governo do Amazonas nas eleições de 2026, voltou a utilizar, em discurso recente, a proposta de retomar a criação da Cidade Universitária no Amazonas como uma de suas bandeiras políticas. A retórica, no entanto, reacende críticas e indignação por parte da população e de especialistas, que lembram que o mesmo projeto já gerou um enorme prejuízo aos cofres públicos durante o período em que Aziz foi governador do estado (2010–2014).

Prometida como um ambicioso polo de ensino superior e pesquisa no interior do estado, a Cidade Universitária, chegou a ter obras iniciadas em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus. No entanto, o projeto jamais foi concluído. Mais de R$ 50 milhões foram gastos no projeto. Atualmente, o terreno permanece abandonado, com estruturas deterioradas e sem qualquer utilidade para a população.

“Pretendo, se Deus me permitir [se eleito retomar o projeto da Cidade Universitária]. Mas não é para mim é para outras gerações”, disse o político em entrevista ao site Amazonas Atual. O senador ainda comparou o projeto ao longo processo de consolidação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), dizendo que “ninguém conclui uma universidade desse porte em dois ou três anos”.

Com a aproximação das eleições estaduais de 2026, o discurso em torno da Cidade Universitária deve ganhar novos capítulos. Omar Aziz tenta se reposicionar como uma liderança capaz de resgatar projetos de grande impacto social. No entanto, carrega o fardo de um histórico que ainda precisa ser devidamente explicado.

O terreno onde seria erguido o ambicioso complexo educacional hoje está abandonado, tomado pelo mato e pela deterioração das poucas estruturas iniciadas. Para críticos, a retomada do tema no discurso do senador soa como oportunismo político, uma tentativa de se desvencilhar do desgaste da própria imagem às vésperas de uma nova disputa eleitoral.

A comparação, no entanto, não convenceu. Para muitos especialistas e líderes locais, Aziz tenta agora ressignificar um fracasso administrativo e apresentá-lo como plano de futuro. O problema é que o passado não foi esquecido — tampouco os valores investidos e não revertidos em benefício à população.

Símbolo do desperdício

O projeto da Cidade Universitária tornou-se, para muitos amazonenses, um exemplo emblemático de desperdício de dinheiro público e de promessas políticas não cumpridas. As obras iniciadas em 2012 foram amplamente divulgadas à época com pompa e expectativa, e serviram como peça central da propaganda do então governador.

Em 2021, o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto divulgou um vídeo intitulado “A Trama da Cidade Universitária – Parte 1”, em que acusa Omar Aziz de enganar a população com um projeto que já nascia fadado ao fracasso.

“Fizeram maquete, anunciaram a oitava maravilha do mundo, praticamente todo mundo embarcou nessa conversa”, disse Arthur no vídeo. “A Cidade Universitária foi um terreno durante o verão que tinha movimento de terra frenético, dando a impressão de que ‘agora vai’, e no inverno as águas levavam tudo. Era a alegria dos empreiteiros e a felicidade dos que participavam dessa negociata sórdida.”

Arthur também foi incisivo ao afirmar que a contribuição de Aziz para o ensino universitário no estado foi “a mais mesquinha e baixa de todas”, acusando o ex-governador de beneficiar empreiteiros de maneira imoral.