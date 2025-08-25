Comandante Dan avalia que segurança pública é a principal preocupação da população amazonense

Amazonas – A violência e a segurança pública foram apontadas como a maior preocupação da população do Amazonas, segundo levantamento realizado pela Census Consultoria e divulgado no último sábado (23/08). De acordo com a pesquisa, 25% dos entrevistados consideram a criminalidade como o principal problema do estado. Em seguida aparecem temas ligados à economia, inflação e desemprego (15%), além de saúde pública e questões sociais (14% cada).

PUBLICIDADE

O resultado foi comentado nesta segunda-feira (25/08) pelo deputado estadual Comandante Dan (Podemos), presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O parlamentar destacou que a percepção da população sobre a violência é sentida no cotidiano e não apenas refletida em estatísticas.

“A violência está no ar”, afirma deputado

Segundo o parlamentar, que é policial militar da reserva, os números oficiais sobre a redução da criminalidade não são suficientes para tranquilizar os cidadãos. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) mostram queda de 28% nos homicídios entre janeiro e julho deste ano, mas, de acordo com Dan, a realidade vivida pelas famílias é diferente.

PUBLICIDADE

“Nossa gente não trabalha com números, ela processa o que sente no dia a dia. Um bairro dominado pelo tráfico pode até ter menos ocorrências policiais, mas as pessoas sabem que estão sob o mando do crime. Isso é violência e insegurança”, afirmou.

O deputado relatou ainda situações observadas em viagens pelo interior do estado.

“Passei 22 dias no Solimões, de Tabatinga a Manaus, e vi bandidos fortemente armados circulando como se fosse normal. A população presencia trocas de tiros entre facções criminosas e piratas do rio. Registrar ocorrência? Pra quê e pra quem?”, questionou.

Pesquisa eleitoral e percepção social

De acordo com o Portal da ALEAM, a sondagem da Census Consultoria foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com margem de erro de 2,2% e nível de confiança de 95%. Embora o levantamento também tenha analisado cenários eleitorais, o deputado não comentou sobre o tema, limitando-se a abordar os resultados referentes à segurança pública.

Atuação parlamentar voltada à segurança

Ao longo de dois anos e meio de mandato, Comandante Dan apresentou 43 leis autorais sancionadas, a maioria voltada à segurança da população. Entre elas estão medidas como a criação do Plano de Segurança em escolas, o pagamento de fiança via Pix e diretrizes de prevenção e resposta a incêndios e catástrofes.

PUBLICIDADE

Na área de investimentos, destinou R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares para a segurança pública, incluindo recursos para o Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnico-Científica e Delegacia de Homicídios. O deputado também lidera na Aleam movimentos em defesa dos direitos de trabalhadores da segurança e da convocação de aprovados em concursos públicos da área.

Veja também: Homem suspeito de furtar igreja é preso após ser quase linchado por moradores no Amazonas

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On