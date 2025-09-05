A notícia que atravessa o Brasil!

Comandante Dan celebra o primeiro Dia da Bandeira do Amazonas

Data cívica busca fortalecer o civismo e a valorização da história do estado

Por michael

05/09/2025 às 13:06 - Atualizado em 05/09/2025 às 13:09

Dia da Bandeira do Amazonas

Comandante Dan celebra o primeiro Dia da Bandeira do Amazonas – Foto: ALEAM

Notícias do amazonas – O Amazonas celebrou nesta sexta-feira (5) o primeiro Dia da Bandeira do Estado, instituído pela Lei nº 7.186, de autoria do deputado estadual Comandante Dan (Podemos), aprovada em novembro de 2024. A data passa a ser comemorada anualmente em 5 de setembro, coincidindo com o Dia da Amazônia e a recordação da independência do estado, quando deixou de ser subordinado ao Grão-Pará.

A importância do civismo

Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer a identidade e a autoestima dos amazonenses, valorizando a cultura, a história e a preservação ambiental.

“Um povo que conhece suas tradições e valoriza suas raízes é capaz de manter a autoestima elevada e lutar por dias melhores. O civismo tem a ver com a construção de uma sociedade justa e democrática. Essa é a essência da lei que cria o Dia da Bandeira do Amazonas”, declarou Dan.

O hino e os símbolos do estado

Durante a celebração, o deputado também destacou a importância do Hino do Amazonas, com música de Cláudio Santoro e letra de Jorge Tufic Alaúzo, oficializado em 1980 após concurso público. Para ele, a obra traduz em poesia a história de lutas e conquistas do povo amazonense.

“O hino é uma obra-prima e todo cidadão deveria compreender o sentido da poesia que conta a nossa história”, afirmou.

Atividades pelo interior

Comandante Dan comemorou a primeira edição da data durante viagem ao interior do estado. Entre os dias 4 e 7 de setembro, ele percorrerá municípios como São Paulo de Olivença, Envira, Eirunepé, Lábrea e Apuí, retornando a Manaus na segunda-feira (8). O deputado anunciou ainda que está preparando uma campanha de valorização cívica para despertar o interesse dos amazonenses pela nova data.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

