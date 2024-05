Comarcas de 21 municípios amazonenses recebem novos promotores de Justiça do MPAM

Os 22 novos promotores de Justiça aprovados em concurso do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), homologado em 2022, devem assumir suas respectivas promotorias de Justiça no interior do Amazonas até o dia 12 de junho, prazo final estimado pelo MPAM para a apresentação deles nas comarcas. Ao todo, 21 municípios receberão seus novos promotores.

Desde o dia 15 de abril deste ano, eles estavam participando, diariamente, do Curso de Ingresso, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do MPAM, no auditório Gebes de Mello Medeiros, no 1º andar do edifício-sede. A última atividade deles, em Manaus, foi na quarta (22) e ontem (23), na apresentação de artigos jurídicos, elaborados durante o período de formação. Os artigos integrarão a nova edição da Revista Jurídica do Ministério Público.

Contato direto do Ministério Público com a sociedade, os promotores chegam aos 21 municípios para defender o direito dos cidadãos, participarem de audiências, investigar e ouvir testemunhas para apurar a ocorrência de irregularidades e crimes nas suas diversas áreas de atuação, apoiando as eleições municipais, entre outras funções do Parquet.

Para o procurador-geral de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, “a ida dos novos colegas para o interior é um farol para a Justiça, uma vez que os promotores são os profissionais que atuam no sistema jurídico, com a função de defender os interesses da sociedade, promover a Justiça e garantir o cumprimento das leis”.

Todas as regiões do Estado serão beneficiadas com a chegada de novos promotores. Dos 21 municípios, apenas Coari vai ganhar dois promotores para a 1ª e 2ª Promotorias. Municípios distantes, como Atalaia do Norte (na calha do Alto Solimões), Santa Isabel do Rio Negro (no Alto Rio Negro), Ipixuna (no Médio Amazonas) e Manicoré (no Madeira), serão contemplados

“A minha expectativa em relação ao ingresso nessa carreira tão importante é a mais alta possível, pois é a realização de um sonho pessoal. Como o Ministério Público é uma instituição que cuida do povo, eu vou a Tabatinga de braços abertos para vivenciar essa experiência, levando cidadania à população local”, afirmou a promotora de Justiça, Gabriela Rabelo Vasconcelos, que assume a 1ª Promotoria de Justiça de Tabatinga.

Municípios contemplados

1. Amaturá- Suelen Shirley Rodrigues da Silva Oliveira

2. Atalaia do Norte – Dimaikon Dellon Silva do Nasciment

3. Benjamin Constant – Alison Almeida Santos Buchacher

4. Boa Vista do Ramos- Anne Caroline Amaral de Lima

5. Boca do Acre – Marcos Patrick Sena Leite

6. Canutama- Maria Cynara Rodrigues da Silva Oliveira

7. Coari – Marcelo Scarin Jantorno e Bruno Escórcio Cerqueira Barros

8. Eirunepé – Yury Dutra da Silva

9. Fonte Boa – Aramis Pereira Júnior

10. Ipixuna – Ludmilla Dematte de Freitas Coutinho

11. Japurá – Emiliana do Carmo Silva

12. Jutaí – Matheus de Oliveira Santana

13. Lábrea- Elison Nascimento da Silva

14. Manicoré – Venâncio Antônio Castilhos de Freitas Terra

15. Maraã – Marcos Túlio Pereira Correia Júnior

16. Nova Olinda do Norte – Tainá dos Santos Madela

17. Santa Isabel do Rio Negro – Paulo Fernandes Medeiros Júnior

18. Santo Antônio do Içá – Lucas Souza Pinha

19. São Paulo de Olivença – Kyara Trindade Barbosa

20. Tabatinga – Gabriela Rabelo Vasconcelos

21. Uarini – Christian Anderson Ferreira da Gama