Combate ao desmatamento no Amazonas resulta em embargos e autuações milionárias

Fiscalização no sul do Amazonas resulta em embargos de áreas desmatadas, multas milionárias e ações conjuntas para conter crimes ambientais.

Por Beatriz Silveira

08/09/2025 às 15:28

Notícias do Amazonas – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) encerrou nesta segunda-feira (08/09) a 4ª etapa da Operação Tamoiotatá 5, com saldo superior a R$ 30 milhões em multas aplicadas. As fiscalizações ocorreram nos municípios de Humaitá, Canutama e Tapauá, localizados no sul do estado, região conhecida pela pressão constante de crimes ambientais.

A ação, iniciada no dia 20 de agosto, teve como principais alvos o desmatamento ilegal, as queimadas e a criação irregular de gado em áreas já embargadas. Ao longo da operação, foram lavrados 48 autos de infração e 52 embargos, que resultaram na paralisação de quase 4 mil hectares de terras desmatadas ilegalmente – o equivalente a mais de 5,5 mil campos de futebol.

De acordo com o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, grande parte das autuações decorreu do uso do fogo para consolidar áreas de pasto. Ele destacou ainda a reincidência de proprietários que descumpriram embargos anteriores e a criação de animais de grande porte sem licença ambiental. O município de Canutama concentrou as maiores ocorrências e multas, incluindo uma autuação que ultrapassou R$ 2,6 milhões.

O Ipaam reforça que os autuados têm 20 dias, contados a partir da notificação, para apresentar defesa ou quitar as penalidades. As atividades suspensas só poderão ser retomadas mediante regularização junto ao órgão ambiental.

Ação integrada e combate ao crime ambiental

A Operação Tamoiotatá é coordenada pelo Governo do Amazonas e reúne diversos órgãos ambientais e de segurança, como a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar (via Batalhão Ambiental), Corpo de Bombeiros e Censipam. Essa força-tarefa tem como prioridade a contenção do desmatamento ilegal e das queimadas, práticas que afetam diretamente a conservação da floresta amazônica.

Denúncias ambientais podem ser registradas pela Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa) do Ipaam, por meio do WhatsApp (92) 98557-9454.

