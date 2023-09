Combate ao tráfico de drogas nos rios do Amazonas é reforçado com estruturas de patrulhamento fluvial

Os investimentos do Governo do Estado no reforço do policiamento fluvial ampliam o trabalho das tropas de segurança no combate ao tráfico de drogas nos rios da região. A entrega de mais duas lanchas blindadas ao sistema de segurança pública do Amazonas, realizada pelo governador Wilson Lima, na quinta-feira (14/09), deve garantir resultados significativos no combate ao narcotráfico no estado, a exemplo da maior apreensão de cocaína da história do Amazonas, em agosto deste ano.

“Essa estrutura permite que seja ampliada as navegações e o patrulhamento, na área dos rios Solimões e Japurá, mas temos a necessidade de dar cobertura no Rio Negro e também no Rio madeira. Então essas estruturas vão ser usadas nessas unidades, podendo ser deslocadas para outras regiões do estado”, disse o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), coronel Vinícius Almeida.

Ao todo, as forças de segurança passam a contar com sete embarcações no patrulhamento ostensivo para coibir ilícitos nos rios. As embarcações irão atender às demandas da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Polícia Civil (PC-AM) e foram projetadas exclusivamente para percorrer os rios amazonenses.

As lanchas blindadas têm 11 metros de comprimento e comportam até oito operadores equipados e mais 500 quilos de carga útil.

“Quando se ataca na fonte e no caminho que essa droga vem para a cidade, conseguimos reduzir os índices satisfatoriamente e trazer a sensação de segurança na capital e para as comunidades que vivem em nossos rios”, comentou o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do AM, coronel Bruno Azevedo.

As lanchas foram adquiridas pelo Governo do Amazonas, a partir do convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com recursos oriundos de emenda parlamentar da bancada federal do Amazonas.

Cada unidade está orçada em R$ 3,1 milhões, que totalizam de R$ 6,2 milhões. O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, enfatizou a importância do investimento para o trabalho dos agentes de segurança que atuam de forma integrada. “Essas lanchas vêm para somar com o nosso trabalho porque também preservam a vida dos nossos policiais e fortalecem o trabalho das Polícias Civil e Militar”, afirmou.

Apreensão recorde

Os investimentos do Governo do Amazonas nessa área ajudam na atuação das forças de segurança quanto à fiscalização e apreensão de entorpecentes e combate à pirataria.

No dia 25 de agosto, deste ano, uma operação da PC-AM resultou na apreensão recorde de cocaína no Amazonas. Cerca de 1,7 tonelada de drogas, entre cocaína e maconha; sete fuzis, munições, coletes balísticos e uma lancha no Rio Solimões, no município de Beruri (a 173 quilômetros da capital), foram apreendidos na operação.

