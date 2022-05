Começa implantação de iluminação de LED em Parintins

Redação AM POST

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas deu início, nesta quinta-feira (12/05), ao programa Ilumina+ Amazonas em Parintins. O programa, que vai modernizar a iluminação pública no interior, substitui, por luminárias modernas de LED, as lâmpadas antigas instaladas nos postes de iluminação pública da área urbana dos municípios.

Conforme o governador Wilson Lima, o programa Ilumina+ Amazonas proporcionará a modernização de todo o sistema de iluminação pública do interior, com inúmeras vantagens econômicas para as prefeituras, além de representar mais segurança e bem-estar para a população.

Na noite de quarta-feira (11/05), duas balsas, com 300 e 200 toneladas de materiais, equipamentos e veículos, desembarcaram no município, onde 5.800 pontos de iluminação começaram a ser substituídos já nesta quinta-feira. “O governador Wilson Lima determinou celeridade, para que no Festival de Parintins, que acontece de 24 a 26 de junho, a cidade esteja cem por cento iluminada com luminárias públicas de LED”, disse o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo.

O Governo do Estado, segundo explicou Marcellus Campêlo, pretende modernizar a iluminação pública urbana das 20 maiores cidades do estado, com investimento inicial de R$ 110 milhões, e depois seguir para outros municípios.

Em Parintins, serão alcançados todos os 26 bairros mapeados pela Prefeitura e, também, áreas novas que vão precisar de iluminação. De acordo com o engenheiro eletricista Anderson Bittencourt, da empresa Avanço, responsável pela execução dos trabalhos, as substituições iniciam das áreas periféricas para o centro de Parintins e devem durar no máximo 30 dias.

O engenheiro explica que a estratégia foi decidida em reunião, junto com o prefeito Bi Garcia e seu secretariado, que acompanharam o início das operações na cidade.

“Em Tefé, onde iniciamos os trabalhos na segunda-feira (09/05), estamos a todo vapor e, em três dias foram substituídos mais de 400 pontos de iluminação dos 2.744 previstos”, disse Bittencourt.

Benefícios – A luminária de LED economiza em até 60% o custo com a energia elétrica e tem maior eficiência, ou seja, ilumina mais com menos consumo, além de contribuir com a segurança das cidades. Também contribui com o meio ambiente, tendo em vista que no interior do estado há muitas termelétricas, nas quais o óleo diesel é utilizado e, com as luminárias públicas de LED, o consumo do combustível irá reduzir.