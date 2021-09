Começa obra de pavimentação do Ramal das Flores, na BR-174

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), deu início às obras e serviços de engenharia destinados à pavimentação do Ramal das Flores, situado no quilômetro 916, da rodovia BR-174, em Manaus.

Com investimento de R$ 2.697.451,96, o contrato contempla a pavimentação de 3,01 quilômetros do ramal; e incluem serviços de terraplenagem com escavação e compactação de aterro; pavimentação com regularização de leito, subleito e aplicação de concreto asfáltico; drenagem com bueiros, sarjeta e meio-fio; e sinalização com pintura de faixas.

O Ramal das Flores terá um total de oito metros de largura, sendo seis metros da pista de rolamento e um metro de acostamento de cada lado. A previsão de conclusão é para o primeiro trimestre de 2022.