Começam obras de reforma e melhorias no Aeroporto de Tefé

A VINCI Airports, concessionária do Tefé Airport, iniciou as obras de reforma e melhorias no aeroporto do município de Tefé, no Amazonas (distante 521 quilômetros de Manaus), previstas no Contrato de Concessão com a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

A cerimônia de início das obras, voltadas para a reforma de áreas, otimização de fluxos e melhoria na qualidade do serviço aos usuários, ocorreu nesta sexta-feira (18/08), às 15h, com a presença de autoridades locais e aeroportuárias e representantes de instituições parceiras. O ato marca um momento significativo para o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária do Estado.

As obras, que devem ser concluídas em outubro de 2024, contemplam melhorias na pista de pousos e decolagens, a remodelagem e ajustes do layout da sala de embarque e desembarque, bem como da esteira e da sala de restituição de bagagens e raios X; e a adequação do layout do canal de inspeção, da área de filas de check-in e do portão de embarque, de forma a atender à demanda de passageiros. Haverá também intervenções na subestação de energia, na estação de tratamento de resíduos sólidos e no estacionamento, além dos banheiros.

As obras serão executadas por um consórcio formado pelas empresas Teixeira Duarte Engenharia e Construções S.A, Alves Ribeiro S.A do Brasil e Actemium (VINCI Energies), todas com larga experiência em projetos de infraestruturas, incluindo o aeroporto de Salvador e de Lisboa, também operados pela VINCI Airports.

A CEO da VINCI Airports para os aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, destaca: “A VINCI Airports aposta na modernização dos aeroportos que opera, com foco em prover experiências ainda mais positivas aos passageiros e contribuir para o desenvolvimento econômico, turístico e social da região. Em Tefé, além de garantirmos a continuidade das operações para os próximos anos, entregaremos um aeroporto mais agradável e seguro, proporcionando mais conectividade e experiências de viagens ainda mais positivas”.

Sobre o Aeroporto de Tefé

O Aeroporto de Tefé, membro da rede VINCI Airports, é administrado pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia desde 18 de fevereiro de 2022. Localizado em uma região do centro da Amazônia Internacional, o aeroporto atende a outros municípios do canal do Médio Solimões, como Coari, Alvarães, Codajás, Uarini, Fonte Boa, dentre outros.

Sobre a VINCI Airports

Maior operadora privada de aeroportos do mundo, a VINCI Airports administra mais de 65 aeroportos em 12 países da Europa, Ásia e Américas. Graças à sua expertise como integrador global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constrói e administra aeroportos, contribuindo com sua capacidade de investimento e know-how para otimizar o desempenho operacional, modernizar a infraestrutura e implementar a transição ambiental. Desde 2016, a VINCI Airports é a primeira operadora global comprometida com uma estratégia ambiental internacional, com o objetivo de atingir zero emissões líquidas de carbono em toda a sua rede até 2050.

Redação AM POST*