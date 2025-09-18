Comércio e serviços puxam a economia do Amazonas e batem recordes de emprego

Notícias do Amazonas – Mesmo sob o cenário de juros elevados e inflação persistente, o setor de comércio e serviços segue impulsionando a economia do Amazonas. Dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM) mostram que o faturamento acumulado do segmento alcançou R$ 134,98 bilhões até maio deste ano. Em 2024, o total anual foi de R$ 315,03 bilhões.

PUBLICIDADE

Na frente fiscal, a arrecadação de ICMS do comércio e serviços somou R$ 5,11 bilhões entre janeiro e julho de 2025, segundo a Sefaz/AM. Já levantamentos do IBGE | Unidade Estadual no Amazonas apontam que o varejo ampliado cresceu 5,3% nos últimos 12 meses. O turismo também mantém trajetória positiva, com alta de 10,9% no acumulado do ano, reforçando o papel do segmento na diversificação da economia estadual.

O mercado de trabalho registra recordes. Conforme o Caged, comércio e serviços atingiram 387,4 mil empregos formais em julho, o maior nível da série histórica. O estoque avançou 4% em um ano e responde por 68,4% de todos os vínculos formais do estado.

PUBLICIDADE

Leia também: Águas de Manaus é multada em R$ 1,5 milhão por má prestação de serviços

Para o presidente da Fecomércio Amazonas, Aderson Frota, os resultados confirmam a força desses setores: “Os números mostram que, mesmo enfrentando juros elevados, o comércio e os serviços continuam sendo os grandes motores da nossa economia. São os setores que mais geram empregos e que atendem diariamente a população, garantindo renda, arrecadação e desenvolvimento para o Amazonas”.

As informações integram o Panorama Econômico do Amazonas – Setembro de 2025, publicação mensal da Fecomércio AM focada em comércio e serviços. O relatório acompanha indicadores como ICMS, dólar, Selic, IPCA, Caged, bolsas e projeções do Boletim Focus, oferecendo análise atualizada para orientar empresários, lideranças e gestores públicos. A publicação está disponível gratuitamente para consulta e download no site da entidade.