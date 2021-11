Comício de Keitton Pinheiro é o maior da história em Coari: “Nunca perdemos no voto”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A população lotou a praça de Sant’ana e São Sebastião na noite desta quinta-feira (11), no primeiro comício de Keitton Pinheiro em Coari. O calor e o carinho dos coarienses a Keitton foi sentido por todos que estiveram presentes no evento, com público estimado em 21 mil presentes e que teve ainda a participação dos ex-prefeitos Adail Pinheiro e Adail Filho, além da deputada estadual, Mayara Pinheiro.

Com apoio maciço dos eleitores que prestigiaram o evento, o público mostrou que quer defender seu direito de escolher Keitton Pinheiro como prefeito nas eleições suplementares em Coari. Em imagens divulgadas, é possível ter dimensão do público que encheu a praça cantando e dançando os jingles “É o Keitton” e “Chora Oposição.

Em discurso emblemático feito em praça pública para o povo coariense, Keitton Pinheiro ressaltou a importância da união para continuar com o progresso em Coari.

“Meus amigos vamos nos unir, porque essa oposição não respeita o povo coariense. Não respeitou a mulher mais votada como deputada estadual, como foi com a Dra. Mayara, não respeitou a primeira prefeita mulher como a Dulce Menezes, não respeita o povo da zona rural e não respeita o povo coariense, portanto quero dizer aqui que nestas veias corre o sangue do progresso, o sangue de Coari”, afirmou o candidato em tom emocionado.

Com uma das presenças mais empolgantes da noite, Adail Pinheiro agradeceu ao público pelo prestígio e falou sobre as frequentes tentativas da oposição de tentar ludibriar a vontade do povo coariense e de tentar manchar um legado de progresso, marca da sua gestão.

“Nós ganhamos uma eleição limpa, democrática e no voto. E como sempre foi na nossa trajetória, os adversários que perdem eleição para nós, vão reclamar, mas eles não conseguem mudar a vontade soberana do povo de Coari”, disse em seu discurso. Adail lembrou ainda que por diversas vezes enfrentou outros adversários de peso, mas que para todos ganhou no voto dizendo possuir uma fórmula. “Existe uma fórmula para vencer a eleição em Coari. Mas só existe uma pessoa que conhece essa fórmula. E essa pessoa é o papai”, afirmou apontando para si.

Adail Filho, ex-prefeito com grande índice de aprovação no município, citou alguns marcos na gestão do grupo político e lembrou da realidade triste em que a cidade se encontrava antes do trabalho que começou com Adail Pinheiro, seu pai.

“Eu agradeço ao meu pai por ter começado esse trabalho que não foi fácil. Muitos de vocês são testemunhas do que aconteceu em um passado bem recente, antes de nós assumirmos a prefeitura municipal. Coari parecia um cenário de guerra com ruas esburacadas, escolas abandonadas, unidades de saúde sem funcionar e nosso hospital sem médicos e sem medicamentos. A prefeitura estava toda endividada, com a cidade e a zona rural totalmente esquecidas pelos nossos opositores. Essa é a marca deles, a destruição, o abandono, o sofrimento, diferente da gente que em menos de quatro anos conseguimos transformar a realidade de uma terra arrasada e fizemos uma revolução”, disse Adail em discurso que inflamou a população.

Dra. Mayara Pinheiro, a deputada estadual mais votada na história do Amazonas, também destacou o trabalho realizado na saúde do município e as mudanças que ocorreram graças a ajuda de suas emendas parlamentares. Ela é uma das mais assíduas deputadas do estado, e seu mandato tem gerado a Coari grandes oportunidades de crescimento.

“Vamos demonstrar mais uma vez o respeito à democracia do povo do interior. Em 2018 eu tive a honra de ser a mulher mais votada do Amazonas como deputada estadual, tudo graças ao povo de Coari. Que em definitivo impôs respeito ao interior na Assembleia Legislativa. Eu tenho respondido com muita responsabilidade e tenho trazido o olhar do executivo estadual para a nossa cidade e através das minhas emendas, o Hospital Tropical de Coari está sendo reformado pela nova gestão. São inúmeras melhorias, inúmeros trabalhos”, disse Mayara, que prosseguiu:

“A saúde melhorou, os salários estão em dia e, fora que demos um show na pandemia. Porque conseguimos conter realmente a onda do Covid-19. Respeitamos o povo, tratamos o povo bem e é por isso que o povo se agrada desse grupo que aqui está, e é por isso que no dia 5 de dezembro é11, não tem jeito não é11!”, bradou Mayara, que encerrou sua fala sendo ovacionada pela população.

O evento que reuniu eleitores e apoiadores em plena quinta-feira à noite, demonstrou de forma prática, o tom da eleição suplementar. Keitton Pinheiro conta com massivo apoio popular, que aceitou as suas propostas para o município. Depois desta manifestação as outras coligações estão repensando se farão um comício na Praça de Santana, temendo um fiasco.