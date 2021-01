Comitê cria central de doações para receber oxigênio em Manaus

Redação AM POST

O Comitê de Resposta Rápida de Enfrentamento da Covid-19, formado pelo Governo do Estado, em parceria com o Município e o Governo Federal, estabeleceu um canal para concentrar as doações de oxigênio para as unidades de saúde do Amazonas. O grupo, formado por profissionais da Casa Civil, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Defesa Civil do Amazonas, tem o objetivo de agilizar a logística para garantir o abastecimento.

Continua depois da Publicidade

Empresas e pessoas físicas, de Manaus ou de outros estados do Brasil, interessadas em doar oxigênio para o Estado, podem obter informações junto aos seguintes contatos: (92) 99220-2712, (92) 99455-2001, (92) 99182-8974. A partir de então, servidores da Casa Civil irão atuar na articulação de recebimento e entrega desses donativos para os hospitais da rede pública estadual.

Nos últimos dias, a SES-AM também passou a ser procurada para doações de outros materiais. Neste caso, os interessados podem articular a entrega por meio do telefone (92) 98233-4555 ou diretamente na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), localizada na avenida Duque de Caxias, 1.998, bairro Praça 14.

Podem ser doados à Cema medicamentos, insumos descartáveis e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Para fazer doações, é necessário agendar previamente a entrega dos donativos, por meio dos contatos: (92) 98404-1860, (92) 98126-5746, (92) 9213-5586 ou pelo e-mail [email protected]

Continua depois da Publicidade

O agendamento pode ser feito das 7h às 23h, de domingo a domingo. A entrega de doações na Central poderá ocorrer de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. A partir do recebimento na Cema, os materiais serão distribuídos para as unidades de saúde onde houver maior demanda pelos insumos.

Demais insumos – Doações de materiais de uso permanente, como móveis, colchões, equipamentos, oxímetros e demais aparelhos hospitalares, podem ser entregues à Gerência de Patrimônio da SES-AM (Gepat), que tem galpão anexo à Central de Medicamentos. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo [email protected]

Continua depois da Publicidade

Doações de produtos perecíveis, como alimentos prontos, devem ser entregues diretamente nas unidades de saúde.

Todos os materiais doados precisam ter, no ato da entrega, o termo de doação ou nota fiscal de doação para controle e posterior prestação de contas.