Comitê de integrantes de esquerda anuncia perseguição a empresários bolsonaristas no Amazonas

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção (CACC), constituído por integrantes de esquerda, declarou perseguição a empresários bolsonaristas do comércio do Amazonas, que anunciaram uma rede de apoio em prol da reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). A entidade informou que vai monitorar a movimentação dos comerciantes, para observar se eles agirão de acordo com as leis eleitorais.

De acordo com a nota do CACC, a ação visa evitar a prática de “abuso de poder econômico”, assim como o “uso de espaço comum” em favor de candidatura presidencial. Os integrantes vão “acompanhar esse caso com objetivo de liberdade do eleitor na hora da votação e o equilíbrio na disputa e, se for o caso, acionar a Procuradoria Regional Eleitoral”.

Apesar da marcação cerrada, o comitê afirmou que os empresários bolsonaristas não cometeram atos ilegais. “Foi tão somente uma reunião de brasileiros e de brasileiras buscando participação ativa nas eleições, motivo até de louvor diante do quadro de desgaste da política institucional do país”, diz um trecho da nota.

O grupo de empresários vai atuar para tentar alavancar a candidatura de Bolsonaro no interior do Amazonas, onde sua popularidade é baixa em relação à capital amazonense, a qual o presidente saiu vitorioso no primeiro turno. De acordo com a organização, para alcançar a finalidade, serão feitas doações em dinheiro para serem operadas pelos diretórios partidários no interior, além da criação de grupos em apoio ao presidente, bem como o uso de filiais dos comércios (daqueles que possuem) no interior para defender a reeleição do candidato do PL.

*Com informações de O Poder