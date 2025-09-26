Como se cadastrar no auxílio estadual do Amazonas é uma dúvida frequente entre famílias que buscam apoio financeiro para enfrentar momentos de dificuldade. O programa é oferecido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS), e tem como objetivo garantir mais segurança alimentar e dignidade para a população em situação de vulnerabilidade.

Quem tem direito ao auxílio estadual

De acordo com informações do governo estadual, o benefício é destinado principalmente a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), em situação de pobreza ou extrema pobreza. Em algumas edições do programa, há prioridade para mulheres chefes de família, idosos e pessoas com deficiência.

O auxílio pode variar conforme o perfil do público atendido ou de acordo com editais específicos lançados pelo Estado.

Como se cadastrar no auxílio estadual do Amazonas

O processo de inscrição depende da modalidade em vigor, mas segue um fluxo básico:

Verificação no CadÚnico – Famílias que já estão cadastradas no CadÚnico podem ser automaticamente contempladas. Quem ainda não possui registro deve procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo. Acesso ao portal oficial – O governo disponibiliza o site auxilio.am.gov.br para consultas e etapas de inscrição, quando abertas. Preenchimento de formulário – O cadastro exige informações pessoais, endereço e dados da composição familiar. Envio de documentos – Normalmente, são solicitados RG, CPF, comprovante de residência e, em alguns casos, número do NIS. Análise e acompanhamento – O resultado pode ser consultado no próprio portal, utilizando CPF e data de nascimento.

Onde buscar informações e fazer o cadastro

O principal canal de comunicação é o portal auxilio.am.gov.br, que reúne informações sobre a situação do benefício e lista de contemplados. A Secretaria de Estado da Assistência Social também publica atualizações em seu site oficial (seas.am.gov.br).

Para quem não tem acesso à internet, é possível buscar atendimento presencial nos CRAS e em postos do PAC (Pronto Atendimento ao Cidadão), onde servidores do Estado prestam orientações.

Como funciona o pagamento do auxílio

Após a aprovação, o benefício é disponibilizado em cartão magnético entregue ao titular. Em algumas modalidades, o valor pode ser depositado diretamente em conta cadastrada. A entrega dos cartões e a forma de saque são divulgadas pelo governo em comunicados oficiais.

Atenção a golpes

A SEAS alerta que os cadastros devem ser realizados apenas em canais oficiais do Governo do Amazonas. Mensagens em redes sociais ou aplicativos que pedem pagamento para liberar o benefício são golpes.