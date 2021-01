Companhias aéreas farão transporte gratuito das vacinas contra a Covid-19 para o interior do AM

Redação AM POST

Duas companhia aéreas, sendo elas Azul e VoePass (antiga MAP Linhas Aéreas), anunciaram que se disponibilizam a transportar gratuitamente as vacinas contra a Covid-19, para os municípios do interior do Amazonas. A Gol e a Latam afirmaram que também farão o transporte para todo o país, inclusive Manaus.

Os voos da Azul farão transportes para as cidades de Parintins, Tefé, Tabatinga, Lábrea, Coari e Maués. Já a VoePass informou que deve transportar as vacinas de Manaus para os municípios de Parintins, Itaituba, Tefé, Eirunepé, Carauari, Coari, São Gabriel da Cachoeira e Lábrea.