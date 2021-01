Comunicação do governo do Amazonas será comandada pela jornalista Josi Gomes

Redação AM POST

A jornalista Josi Gomes foi nomeada para ser titular da secretária de Comunicação Social do governo do Amazonas, substituindo Rodrigo Araújo, que pediu demissão neste final de semana.

Josi Gomes, tem 32 anos, e trabalhou como produtora do programa “Alô Amazonas” quando o governador, Wilson Lima (PSC), apresentava o programa. Ela já integrava a equipe da Secom há cerca de um ano.

Ela é formada em Jornalismo pela Uninorte e pós-graduada em Gestão e Produção Cultural pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

No mercado de trabalho, Josi acumula 11 anos de experiência em produção de rádio e TV e coordenação de programação televisiva.

Demissão

De acordo com informações de bastidores, Rodrigo Araújo, foi infectado pelo novo coronavírus, e durante o tratamento sentiu falta da família, que mora em Portugal e decidiu largar tudo para ir para o outro país.

Ele comandava a Secom desde julho do ano passado, após a saída de Daniela Assayag, que deixou o cargo depois de ter o nome do seu marido, Luiz Carlos Avelino Junior, envolvido na compra de respiradores pulmonares por parte do Governo do Amazonas. O caso é investigado pela Polícia Federal. O marido de Assayag tornou-se suspeito de ser sócio de 50% da empresa Sonoar, que comprou e repassou os respiradores para a loja de vinhos FJAP, que posteriormente vendeu ao governo por valor superfaturado.