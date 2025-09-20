A notícia que atravessa o Brasil!

Comunidade ribeirinha em Manicoré passa por coleta de exames para identificar contaminação por mercúrio

Ação faz parte da Operação Boiuna e envolveu coleta de amostras e atendimentos sociais em parceria com órgãos federais.

Por Natan AMPOST

20/09/2025 às 06:00

A comunidade de Democracia, localizada em frente ao município de Manicoré (AM), recebeu no último dia 18 de setembro equipes de órgãos federais e de cooperação internacional que realizaram uma ação voltada à saúde da população ribeirinha. O objetivo principal foi acompanhar possíveis impactos da atividade de garimpo na região e avaliar a exposição dos moradores ao mercúrio.

Durante a ação, um perito especializado realizou a coleta de amostras de cabelo de moradores locais. Esse material será analisado pelo setor de perícias da Superintendência da Polícia Federal em Manaus, com a finalidade de identificar eventuais índices de contaminação química.

Atendimentos sociais e trabalhistas

Além das coletas, equipes do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho (MPT) estiveram presentes para ouvir relatos e registrar formalmente situações envolvendo os ribeirinhos. Ao todo, foram contabilizados 15 atendimentos e registros, que podem servir como subsídios para medidas futuras de proteção social.

Leia também: Bois morrem após serem atingidos por raio no interior do Amazonas; assista

Colaboração entre órgãos

A ação ocorreu no âmbito da Operação Boiuna, que envolve policiais federais de Rondônia e Amazonas, com apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional Amazonas. A iniciativa reforça a integração entre instituições de segurança, fiscalização e órgãos trabalhistas em defesa das comunidades amazônicas.

De acordo com os responsáveis, os dados coletados e os depoimentos colhidos serão fundamentais para embasar futuras ações de saúde pública e proteção social. O material obtido passará por avaliação técnica e poderá nortear medidas preventivas para reduzir os riscos de intoxicação e danos associados ao mercúrio.

