Comunidades ribeirinhas vão receber orientações sobre inscrição no ‘Auxílio Manauara’

A Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) inicia, nesta sexta-feira, 12/2, o trabalho de orientação sobre a inscrição no programa “Auxílio Manauara” às famílias que residem nas comunidades ribeirinhas, sendo 14 na Calha do Rio Amazonas e mais 34 na Calha do Rio Negro, e nas comunidades rodoviárias da capital, localizadas na BR-174 e AM-010.

“Na sexta e sábado vamos levar orientação aos líderes comunitários das comunidades do rio Amazonas e nas próximas segunda e terça-feira, para os líderes das comunidades do rio Negro. Outra equipe estará sábado (13), segunda (15) e terça (16), nas comunidades rodoviárias. Essa ação é importante para garantir que essas famílias não fiquem de fora do cadastro. Vamos levar todas as informações necessárias, capacitar as lideranças e elas vão disseminar as orientações para que os moradores façam a inscrição”, afirmou o subsecretário operacional e de Assistência Social da Semasc, Eduardo Lucas.

O programa Auxílio Manauara vai beneficiar 40 mil famílias com transferência de renda no valor de R$ 200 por seis meses, sendo prorrogável por mais seis meses caso permaneça a situação de pandemia. É destinado a dois públicos: famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com crianças até 36 meses de idade e se for família unipessoal, idoso acima de 60 anos; trabalhador informal, a partir dos 18 anos, com crianças até 36 meses de idade ou família unipessoal. Em ambos os casos, a família deve ter renda mensal de até R$ 178 por pessoa.

As inscrições seguem até o dia 16 de fevereiro, às 23h59, e o pagamento da primeira parcela acontece no dia 5 de março. Para se inscrever basta acessar o aplicativo “Sasi”, fazer o download e inserir os dados. Depois do cadastro concluído, abre o aplicativo de inscrição do Auxílio Manauara. Outra maneira de fazer a inscrição é pelo https://auxilio.manaus.am.gov.br/

Para tirar dúvidas, basta ligar para o Disque-Auxílio Manauara. Os contatos são: (92) 98842-3232 (WhatsApp), 98842-2932 / 98842-4777 (ligação). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

