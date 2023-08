O 3º Concurso Cultural de Combate ao Trabalho Infantil, organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11 AM/RR), segue com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (18). O certame é destinado exclusivamente para as escolas estaduais do Amazonas e de Roraima.

Com o tema “Sou família, não abro mão, também sou proteção”, o concurso possui quatro categorias em disputa. Para os alunos do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano), a categoria “Desenho” é a disponível; os estudantes do Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano) participam na categoria “Redação”; já os discentes do Ensino Médio participam na categoria “Vídeos”. Alunos da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) também participam desta última categoria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novidade nesta edição do concurso, a categoria “Música” está disponível para todas as séries escolares, ou seja, do Ensino Fundamental 1 à EJA. A iniciativa do concurso está dentro da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como explicou a coordenadora de Programas e Projetos Estaduais da Gerência de Programas e Projetos Complementares (GPPC), da Secretaria de Educação, Rosimeiry de Oliveira.

“Aqui, na gerência, trabalhamos com temas contemporâneos transversais, orientados pela BNCC. Os direitos da criança e do adolescente são um desses tópicos que buscamos sempre levar para as escolas. A Secretaria de Educação também participa do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente, portanto, o tema faz parte das atividades pedagógicas da rede”, destacou a coordenadora.

Cada categoria também possui um subtema específico. No desenho, o tema é “A família como espaço de proteção da criança e do adolescente contra o trabalho infantil”; na redação, “O papel da família na proteção da criança e do adolescente contra a exploração sexual”; na categoria vídeos, “Atuação da rede de proteção à crianças e adolescentes em face dos pais e responsáveis nos casos de violação à proibição de trabalho infantil” e na Música, “Família, erradicação do trabalho infantil e estímulo à aprendizagem”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seleção e premiação

As escolas estaduais que tiverem alunos participantes precisam encaminhar, até a próxima sexta-feira (18/08), as produções dos estudantes para as Coordenadorias Distritais ou Regionais que estiverem subordinadas. As próprias coordenadorias farão a seleção das melhores produções e encaminharão para a Secretaria de Educação fazer outra análise antes do TRT-11.

Os vencedores serão divulgados no próximo dia 6 de outubro. Os dois primeiros colocados de cada categoria serão premiados com tablets ou celulares, dependendo da classificação e considerando as maiores notas. O professor orientador do estudante ou da equipe, indicado no ato da inscrição do concurso, também será premiado. Os dez primeiros colocados de cada categoria também receberão certificado de participação no 3º Concurso Cultural do TRT-11.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja mais: Piloto da LATAM passa mal durante voo, consegue fazer pouso de emergência e morre. Clique aqui.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Redação AM POST