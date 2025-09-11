Concurso da ALE-AM oferece salários de até R$ 30 mil e 100 vagas imediatas

Notícias do Amazonas – A Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) lançou concurso público com salários que variam de R$ 3 mil a R$ 30 mil. O certame disponibiliza 100 vagas imediatas e outras 263 para cadastro reserva, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até o dia 13 de outubro.

Distribuição de vagas e salários

Do total de oportunidades, 60 são destinadas a candidatos com formação superior e 40 para nível médio. Os salários iniciais variam conforme o cargo, podendo alcançar até R$ 30 mil nas carreiras de maior exigência.

As taxas de inscrição vão de R$ 82 a R$ 285. Estão previstas isenções para candidatos de baixa renda, doadores e cidadãos que atuaram como jurados em tribunais.

Provas e cronograma

As provas objetivas serão aplicadas em Manaus no dia 14 de dezembro, em dois turnos, com conteúdos específicos de acordo com cada área. O concurso também pode incluir etapas complementares, como prova discursiva ou de títulos, a depender do cargo escolhido.

Cargos disponíveis

Entre as vagas de nível superior estão funções como analista de controle, assessor jurídico, procurador, administrador, médico, jornalista e pedagogo. Já para nível médio, há oportunidades para assistente técnico administrativo, cinegrafista, técnico em informática e fotógrafo.

Reforço no quadro de servidores

Segundo o Portal BNC Amazonas, o certame marca a abertura de novas oportunidades na ALE-AM após anos sem concurso público. A expectativa é de que os aprovados reforcem áreas estratégicas da Casa Legislativa, garantindo maior suporte técnico e administrativo às atividades parlamentares.

Mais informações, edital completo e inscrições estão disponíveis no site da FGV (https://fgvprojetos.fgv.br/).

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On