A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Concurso da Aleam bate recorde com mais de 23 mil inscritos em 24 horas

Seleção oferece vagas de níveis médio e superior, com 100 imediatas e mais de 263 para cadastro reserva; FGV é a banca organizadora.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 17:38

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Em apenas 24 horas, o concurso da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) contabilizou mais de 23 mil inscrições, estabelecendo um recorde de procura e marcando o primeiro certame em 14 anos. A forte adesão reforça o interesse dos concurseiros e a expectativa por oportunidades no serviço público estadual.

PUBLICIDADE

Para o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil), os números traduzem a confiança da sociedade no processo seletivo. Segundo ele, o resultado evidencia a credibilidade do Parlamento e a percepção de que o concurso é sinônimo de seriedade e oportunidade para quem busca ingressar em carreiras estáveis.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

PUBLICIDADE

Ao todo, o edital prevê 100 vagas imediatas e mais de 263 para cadastro reserva, distribuídas entre níveis médio e superior. A execução está a cargo da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca reconhecida nacionalmente, o que assegura organização, transparência e padronização das etapas — da inscrição à aplicação das provas.

Roberto Cidade ressalta que o concurso vai além da abertura de postos: representa um reconhecimento ao mérito, incentivo à educação e ao trabalho honesto, além de reafirmar o compromisso institucional da Assembleia em ampliar oportunidades e construir futuro para a população do Amazonas.

As inscrições permanecem abertas até 13 de outubro, de forma digital, pelo site da FGV (link indicado pela organização), ou presencialmente, no posto montado na Escola do Legislativo José Lindoso, na sede da Aleam, de segunda a sexta, das 8h às 14h. Recomenda-se ao candidato conferir atentamente os requisitos, prazos e taxas no edital antes de finalizar a inscrição.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Prefeita Macelly Veras é notificada pelo TCE-AM por suposto acúmulo ilegal de cargos em Maués

O despacho que admite a investigação foi assinado no Gabinete da Presidência do TCE-AM, em Manaus.

há 7 minutos

Brasil

Policial reage e mata suspeito durante tentativa de assalto

Samu confirma a morte no local; perícia e 92º DP investigam a dinâmica da ocorrência em Santo Amaro.

há 21 minutos

Brasil

Empresário dá soco em ex-funcionário dentro do Tribunal Regional do Trabalho

Em relato, o ex-gerente afirma que, ao deixar a sala de audiência, viu o ex-patrão “tentando intimidar”.

há 36 minutos

Caiu na rede é post!

Ruivinha de Marte revela que ficou em depressão profunda após A Fazenda e gastou todo o cachê para se tratar: “sai devastada”

Em entrevista, a influenciadora conta que buscou tratamentos alternativos no pós-rality.

há 37 minutos

Brasil

Damares Alves alerta para risco de morte de Bolsonaro em prisão

A senadora também mencionou as crises de soluço que o líder conservador enfrenta.

há 44 minutos