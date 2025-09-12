Concurso da Aleam bate recorde com mais de 23 mil inscritos em 24 horas

Notícias do Amazonas – Em apenas 24 horas, o concurso da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) contabilizou mais de 23 mil inscrições, estabelecendo um recorde de procura e marcando o primeiro certame em 14 anos. A forte adesão reforça o interesse dos concurseiros e a expectativa por oportunidades no serviço público estadual.

Para o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil), os números traduzem a confiança da sociedade no processo seletivo. Segundo ele, o resultado evidencia a credibilidade do Parlamento e a percepção de que o concurso é sinônimo de seriedade e oportunidade para quem busca ingressar em carreiras estáveis.

Ao todo, o edital prevê 100 vagas imediatas e mais de 263 para cadastro reserva, distribuídas entre níveis médio e superior. A execução está a cargo da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca reconhecida nacionalmente, o que assegura organização, transparência e padronização das etapas — da inscrição à aplicação das provas.

Roberto Cidade ressalta que o concurso vai além da abertura de postos: representa um reconhecimento ao mérito, incentivo à educação e ao trabalho honesto, além de reafirmar o compromisso institucional da Assembleia em ampliar oportunidades e construir futuro para a população do Amazonas.

As inscrições permanecem abertas até 13 de outubro, de forma digital, pelo site da FGV (link indicado pela organização), ou presencialmente, no posto montado na Escola do Legislativo José Lindoso, na sede da Aleam, de segunda a sexta, das 8h às 14h. Recomenda-se ao candidato conferir atentamente os requisitos, prazos e taxas no edital antes de finalizar a inscrição.