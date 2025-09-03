A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Inscrições para concurso da Aleam com 100 vagas iniciam em setembro; saiba data

As provas do certame serão organizadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Por Bruno Pacheco

03/09/2025 às 11:26 - Atualizado em 03/09/2025 às 11:33

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) anunciou, nesta quarta-feira, 3, o lançamento do edital de seu aguardado concurso público, o primeiro em 14 anos. O certame ofertará 100 vagas imediatas, além de 200 oportunidades para cadastro de reserva, em cargos de nível médio e superior. As inscrições acontecem entre 10 de setembro e 13 de outubro, com provas organizadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (UB), ressaltou que a realização do concurso é resultado de uma ação coletiva do legislativo amazonense.

Leia mais: Aleam define Fundação Getulio Vargas como banca organizadora do concurso público de 2025

“Esse concurso público vem para marcar a 20ª legislatura, mas não posso dizer que é só trabalho do presidente Roberto Cidade. É um trabalho de todos os 24 deputados. Eu não consigo presidir essa Casa se não tiver o apoio deles. Esse é um avanço da Assembleia, que amadurece a cada ano e investe em tecnologia e setores importantes para dar melhores condições de trabalho”, afirmou.

Segundo Cidade, o concurso chega para suprir um déficit de mais de 200 servidores causado por aposentadorias ao longo dos últimos anos. Ele destacou ainda a importância de garantir a credibilidade do processo.

“Montamos uma comissão de pessoas competentes, que já participaram de outros concursos, e contratamos uma banca com experiência e respeito em todo o Brasil. Não escolhemos pelo critério político, mas sim pela credibilidade. A FGV tem história com concurso público, e tenho certeza de que isso dará tranquilidade para todos os candidatos”, disse.

As vagas serão preenchidas conforme o cronograma financeiro da Aleam, mas o presidente garantiu que as 100 vagas imediatas já serão convocadas após a realização das provas.

“A gente se preparou para esse momento. O concurso não é uma promessa, é uma necessidade da Casa, e agora estamos prontos para dar esse passo histórico”, concluiu Roberto Cidade.

Confira a entrevista coletiva de Roberto Cidade:

