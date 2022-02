Concurso para o Corpo de Bombeiros do Amazonas tem mais de 46 mil inscritos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais de 46 mil pessoas estão concorrendo às 453 vagas que serão preenchidas por meio de concurso público, no Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Conforme documento divulgado no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame, no dia 27 de janeiro, 46.684 candidatos realizaram a inscrição para as provas, previstas para o dia 12 de fevereiro em Manaus, Humaitá, Parintins e Tabatinga. A informação pode ser conferida na página https://conhecimento.fgv.br/concursos/cbmam21.

De acordo com a FGV, 39.413 candidatos disputam uma das 400 vagas para o cargo de soldado bombeiro militar (nível médio), uma demanda de 98,53 candidatos por vaga. Já para as 53 vagas destinadas ao cargo de 2º tenente bombeiro militar (nível superior), o total de candidatos inscritos é de 7.271, o que equivale a 137,19 candidatos por vaga.

As inscrições, que estavam abertas desde o dia 8 de dezembro de 2021, encerraram no dia 4 de janeiro de 2022.

Aplicação das provas – De acordo com edital nº 01/2021, publicado em 3 de dezembro do ano passado e também disponível no site da FGV, as provas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro, das 14h às 18h30, para o cargo de 2º tenente bombeiro militar (nível superior); e das 14h às 17h30, para o cargo de soldado bombeiro militar (nível médio), ambas seguindo o horário oficial de Manaus em todos os locais de aplicação.

A prova objetiva contém 60 questões para o nível médio e 80 para o nível superior.

Remuneração – Para o cargo de 2º tenente, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório é de R$ 12.468,18. E, para o cargo de soldado, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar é de R$ 4.831,43.

Soldado – O ingresso no Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar (CFSD BM) se dá na condição de aluno soldado, situação em que permanecerá durante o transcorrer do curso. Ao término do curso, com aproveitamento, o concluinte será promovido à graduação de soldado bombeiro militar e passará a exercer as atribuições e deveres inerentes ao cargo, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.

Segundo-tenente – O ingresso no Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar (CFO BM) se dá na condição de aluno oficial, situação em que permanecerá durante o período de formação dos militares. Ao terminá-lo com aproveitamento, o concluinte será declarado aspirante a oficial bombeiro militar e passará a exercer as atribuições e deveres inerentes ao cargo, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.

* Com informações da assessoria de imprensa