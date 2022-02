Concurso Público da PC-AM registra 79 mil inscrições; 43 mil são para investigador

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela execução do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), informou, nesta sexta-feira (18/02), que homologou a inscrição de 79 mil candidatos que irão prestar provas de ingresso na instituição. As inscrições para o certame se encerraram no dia 10 de fevereiro e o prazo para pagamento da taxa de inscrição foi estendido até o dia 14 de fevereiro.

De acordo com a fundação, para os cargos de delegado foram homologadas 12 mil inscrições; para investigador foram 43 mil inscrições; para escrivão foram 19 mil; e para perito (legista, criminal e odontolegista) foram 4 mil.

Ainda conforme a FGV, em março sairá lista provisória com os nomes dos candidatos com inscrições homologadas, com prazo de dois dias para recurso. Somente após esse trâmite será publicada a lista definitiva de inscritos por cada cargo.

Editais

O certame do Edital n° 01/2021, que trata do cargo de delegado, será no dia 27 de março, sendo a prova objetiva das 8h às 13h (horário de Manaus) e discursiva das 15h às 19h30 (horário de Manaus). As provas serão realizadas nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé. As demais etapas do concurso serão realizadas exclusivamente na capital amazonense.

O certame para os cargos de escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista) será no dia 3 de abril, das 8h ao meio-dia (horário de Manaus), e para investigador também no dia 3 de abril, mas das 15h às 19h, nos mesmos municípios acima citados.

Mais informações sobre o certame e seus editais podem ser consultados no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcam21.