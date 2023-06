Anatel (Agência Nacional de Telecomunicação) vai implementar até julho de 2025 o sinal 5G em 14 municípios do Amazonas. Em Manaus, a ativação do 5G aconteceu em outubro de 2022.

De acordo com a Anatel, além dos 14 municípios aptos, 11 cidades do Amazonas estão com planejamento aprovado, ou seja, poderão receber o 5G em breve. São elas: Barcelos, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucurituba, Beruri, Codajás, Anori, Caapiranga e Anamã.

A Anatel liberou o sinal no mês de fevereiro deste ano. Com a liberação, operadoras poderão solicitar o licenciamento e ativações de estações do sinal.

O 5G é a quinta geração da tecnologia celular sem fio, oferecendo maiores velocidades para carregar e baixar, conexões mais consistentes e melhor capacidade do que as redes anteriores.

A liberação de cada município pode ser acompanhada pelo site da Anatel.

Veja a lista dos municípios do AM onde chegará o 5G:

Manaus

Autazes

Careiro

Careiro da Várzea

Iranduba

Itacoatiara

Itapiranga

Manacapuru

Manaquiri

Novo Airão

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Silves

Parintins

Redação AM POST*