Confira o primeiro boletim atualizado sobre a estiagem no Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio do Comitê de Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, inicia, nesta sexta-feira (29/9), a divulgação de um boletim com informações atualizadas sobre a estiagem no Estado.

O Comitê foi criado hoje pelo Governador Wilson Lima, que também decretou estado de emergência em 55 municípios do Amazonas afetados pela seca severa que atinge o estado. O Governador também anunciou medidas para fortalecer as ações do governo, que já estão em andamento, através da operação Estiagem 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, existem 20 municípios em estado de emergência, 35 cidades em alerta, 02 em atenção e 02 em normalidade.

Municípios em Normalidade – 02

Calha do Médio Amazonas: Presidente Figueiredo.

Calha do Madeira: Apuí.

Municípios em Atenção – 05

Calha do Purus: Lábrea, Canutama.

Calha do Negro: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Municípios em Alerta – 35

Calha do Baixo Solimões: Anamã, Anori, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Codajás, Iranduba, Manacapuru.

Calha do Negro: Novo Airão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Calha do Purus: Boca do Acre, Tapauá, Beruri.

Calha do Madeira: Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte, Borba.

Calha do Juruá: Guajará, Carauari, Juruá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Calha do Médio Solimões: Alvarães, Fonte Boa, Japurá.

Calha do Baixo Amazonas: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins.

Calha do Médio Amazonas: Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, Urucurituba, Autazes.

Municípios em Emergência – 20

Calha do Baixo Amazonas: Maués.

Calha do Alto Solimões: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amaturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Tabatinga.

Calha do Negro: Manaus.

Calha do Baixo Solimões: Manaquiri.

Calha do Juruá: Envira, Itamarati, Eirunepé, Ipixuna.

Calha do Médio Solimões: Tefé, Coari, Jutaí, Maraã, Uarini.

Calha do Purus: Pauini

Confira o boletim atualizado abaixo:

BOLETIM ESTIAGEM – 2023 AL

Redação AM POST