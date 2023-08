A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (Sedecti), divulga nesta quinta-feira (17), a lista de cursos de qualificação profissional que serão oferecidos em parceria com Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

As vagas ofertadas são uma extensão do último edital divulgado através da parceria entre as instituições e, dessa vez, no total, serão cinco modalidades de qualificação profissional realizada de forma presencial na sede da Setemp, localizada na Avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, zona centro-sul. Os interessados podem realizar as inscrições através do link, ou no Portal do Trabalhador.

De acordo com a gerente de qualificação da Setemp, Etiane Valente, é muito importante essa parceria com o Cetam, pois assim é possível oferecer qualificação profissional para a população e aumentar a geração de emprego e pessoas capacitadas.

“Nosso principal objetivo é oferecer cursos de qualificação profissional para que a população tenha oportunidade no mercado de trabalho, e com apoio do Governo do Estado e Cetam, estamos tornando isso possível”, disse.

