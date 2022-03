Congresso da FETAGRI-AM reelege a presidente Edjane Rodrigues e nova diretoria

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Nos dias 21 e 22 de março de 2022, mais de 120 delegados e delegadas e convidados(as) participaram do 8º Congresso Estadual dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Amazonas, que está acontecendo no Hotel Taj Mahal, em Manaus/AM.

O Congresso foi organizado pela FETAGRI AM e contou com a participação do secretário de Formação e Organização Sindical da CONTAG, Carlos Augusto Santos Silva (Guto). O Congresso teve como lema: “Unidos e Organizados em Defesa da Vida e Pelo Fortalecimento da Agricultura Familiar”.

A abertura política do Congresso teve a participação de várias Organizações Sociais, parlamentares federais e Secretário de Estado e representantes de partidos políticos.

No primeiro dia, 21 foi realizada a eleição da diretoria executiva para o quadriênio 2022-2026, a chapa única “Juntos Por Um Sindicato Forte” liderada pela atual presidente Edjane Rodrigues, foi eleita para dirigir a FETAGRI AM por mais 4 anos, e ainda no primeiro dia o Documento Base do Congresso foi debatido e aprovado.

No segundo dia, 22 de março, foi empossada a nova diretoria. Veja a composição da nova diretoria da FETAGRI AM.

CHAPA: “Juntos Por Um Sindicato Forte”

Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Suplentes – FETAGRI AM -Quadrienio 2022/2026

I – Presidente- Edjane Rodrigues da Silva, II – Vice-Presidência – Rozamy Tenorio Moraes

III – Secretária Geral e Secretário (a) de Jovens Rurais: Evelin Seixas da Silva,

IV – Secretário (a) de Finanças e Administração: Jose Amarildo de Macedo Gama

V – Secretário (a) de Formação e Organização Sindical – Leoney da Silva Cabral,

VI – Secretário (a) de Política Agrícola e Terceira Idade: Milton Sergio Costa Soares

VII – Secretário (a) de Política Agrária: Adelson Arruda de Lima,

VIII – Secretário (a) Meio Ambiente: Marcilei Pinto da Silva

IX – Secretário (a) Políticas Sociais: Leidiana da Cruz Costa

X – Secretária de Política para as Mulheres: Jailce Serrão Gonda

Suplentes da Diretoria Executiva:

I- Suplente Secretária Geral e Secretário (a) de Jovens Rurais: Arley Pandura Aguiar

II – Suplente Secretário (a) de Finanças e Administração: Glaucia de Souza da Silva

III – Suplente Secretário (a) de Formação e Organização Sindical: Paulo Henrique Barbosa Maciel

IV – Suplente Secretário (a) de Política Agrícola e Terceira Idade: Ricardo Ferreira do Nascimento

V – Suplente Secretário (a) de Política Agrária: Wellington Amorim Pereira

VI – Suplente Secretário (a) Meio Ambiente: Edlane Rodrigues Mendes

VII – Suplente Secretário (a) Políticas Sociais: Lilian Miranda

VIII – Suplente Secretária de Política para as Mulheres: Josely Moraes Damiao

Conselho Fiscal:

I- Jailton Moriz Serdeira,

II- Leania Savedra dos Santos da Silva

III- Jose Rodrigues Pinto

IV- Maria Rosario Fernandes Barba

V- Valdinei Nogueira de Souza

VI- Josenir Marinho da Costa,

VII- Erik Martins de Souza

VIII- Franciane Pereira Marinho