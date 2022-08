Conheça as mudanças nos editais do SIS e macro da UEA

Redação AM POST

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) acabou de lançar os editais do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2023. De acordo com a equipe pedagógica do Vetor Centro de Estudos, os certames trazem muitas mudanças que impactam a preparação dos candidatos.

Continua depois da Publicidade

“Entre as novidades está a primeira etapa do SIS, que já traz um conteúdo programático focado no que preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, informa o coordenador pedagógico do Vetor, Albervan Cidrônio.

Já os editais de segunda e terceira etapa do SIS passam a ser mais completos. “Por conta da pandemia de Covid-19, os editais vinham reduzidos, mas no edital de 2023, eles voltam a exigir mais conteúdo”, ressaltou Cidrônio.

Na avaliação dele, essa mudança será mais sentida em quem vai fazer o vestibular. Isso porque o certame traz uma mistura dos editais do SIS. “Isso ficou um pouco confuso e exigirá bem mais do candidato”, disse o coordenador pedagógico do Vetor.

Continua depois da Publicidade

Outra mudança é com relação à disponibilidade de vagas. Cidrônio explica que houve uma redistribuição, em todos os cursos e, com isso, candidatos com deficiência e indígenas passaram a contar com mais chances de entrar na UEA.

De olho nas datas!

Lançados na última quinta-feira (4), os editais da UEA estão ofertando 3.600 vagas, sendo 1.910 para Manaus e 1.690 para os municípios do Amazonas. As inscrições começam no dia 22 de agosto, no portal www.uea.edu.br.

Continua depois da Publicidade

As provas do vestibular acontecerão nos dias 6 de novembro de 2022 (conhecimentos gerais) e 7 de novembro de 2022 (conhecimentos específicos e redação). As provas do SIS serão no dia 8 de novembro.