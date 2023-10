Conselheiro Ari Moutinho diz que acusações de Yara Lins são falsas e que adotará medidas judiciais cabíveis

Notícias do Amazonas – O Conselho do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho, se pronunciou na tarde desta sexta-feira (6), após ter sido acusado pela presidente do TCE-AM de suposta agressão verbal e ameaça. O fato teria ocorrido na sede do órgão, dentro do plenário.

Em nota, o conselheiro Ari Moutinho afirmou que tomou conhecimento das declarações de Yara Lins e que está superado e indignado já que os fatos não se deram da forma narrada.

“Fui criado em um ambiente de respeito e sempre entendi esse comportamento para minha vida pública. Só posso atribuir tudo isso a uma tentativa de me punir injustamente pelo simples fato de ter utilizado meu direito de anular meu voto durante as eleições para a direção do TCE”, afirmou.

Moutinho acrescentou ainda que o TCE sempre foi uma corte harmônica e que sempre estará lá para cumprir o papel de fiscalizador dos recursos públicos. Para finalizar, ele afirmou que não irá comentar essas falsas acusações e que vai tomaras medidas judiciais cabíveis para se defender.

A acusação

A presidente do TCE-AM Yara Lins convocou a imprensa e expôs a denúncia em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (6), na sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil do Amazonas.

“Eu quando estava no plenário com os conselheiros Fabian, Ari e vários assessores, fui cumprimentar o conselheiro Ari e disse: ‘bom dia’. Ele disse: ‘bom dia, nada safada, puta, vadia’, além disso me ameaçou dizendo: ‘eu vou te f*der por a Lindora lá da procuradoria do Ministério Público, você vai ver junto ao STJ [Supremo Tribunal de Justiça]’”, afirmou.

“Eu sou a única conselheira lá do tribunal e represento as servidoras da minha instituição. Eu relutei muito em vir aqui fazer essa denuncia mas eu não poderia me acovardar como muitas fazem, por ameaças, e eu não aceito ameaças. Eu quero que a justiça puna o agressor. Fui agredida dentro da minha função, no plenário do Tribunal de Contas. O vídeo mostra, depois que fui agredida fiquei paralisada, passei a mão no rosto dele e disse: ‘você é um infeliz, por isso que sofre tanto’. Ele sarcasticamente tentou pegar no meu rosto e jogou beijo para mim”, completou.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Leia a nota completa do pronunciamento de Ari Moutinho:

