Conselheiro Ari Moutinho Júnior pode ser preso se condenado por xingar presidente do TCE-AM

Notícias do Amazonas – O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, pode ser condenado a até um ano e seis meses de detenção, caso o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acate o pedido do Ministério Público Federal (MPF).

A acusação foi reiterada pela Subprocuradora-Geral da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, que pede a condenação de Moutinho por injúria contra a presidente da Corte, Yara Amazônia Lins Rodrigues, durante sessão realizada em outubro de 2023.

O crime de injúria está previsto no artigo 140 do Código Penal, com pena base de detenção de um a seis meses, ou multa. Entretanto, a Procuradoria solicita que seja aplicada também a regra do artigo 141, inciso II, que prevê o aumento da pena em um terço quando o crime é cometido contra funcionário público em razão de suas funções.

Com essa combinação, a punição de Ari Moutinho pode chegar a um ano e seis meses de prisão, além de multa.

Próximos passos

A decisão caberá ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deve analisar o conjunto de provas apresentado pelo MPF. O parecer da PGR aponta que o material reunido no processo comprova que o conselheiro agiu de forma consciente e dolosa ao ofender a presidente do TCE-AM.

Entenda o caso

Nesta sexta-feira, 29, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a condenação do conselheiro Ari Moutinho pelo crime de injúria praticado contra a presidente do TCE-AM, Yara Lins Amazônia Rodrigues. O pedido formal detalha que o conselheiro teria xingado a presidente durante uma sessão em outubro de 2023, causando danos à dignidade e ao decoro da autoridade.

Veja vídeo que mostra conselheiro Ari Moutinho Júnior chamando Yara Lins de "vadi*".

O episódio teria acontecido no dia 6 de outubro de 2023, durante a votação para a presidência do TCE-AM. Segundo relatos da conselheira Yara Lins, ao cumprimentar Ari Moutinho, foi alvo de insultos e palavras de baixo calão. A situação teria sido tão grave que Yara precisou de medicamentos para se acalmar, evidenciando o impacto psicológico e emocional causado pelo ocorrido.

O AM POST entrou em contato com o conselheiro para obter um posicionamento e aguarda retorno.