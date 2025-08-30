A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Conselheiro Ari Moutinho Júnior pode ser preso se condenado por xingar presidente do TCE-AM

O crime de injúria está previsto no artigo 140 do Código Penal.

Por Bruno Pacheco

30/08/2025 às 13:54 - Atualizado em 30/08/2025 às 14:04

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, pode ser condenado a até um ano e seis meses de detenção, caso o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acate o pedido do Ministério Público Federal (MPF).

A acusação foi reiterada pela Subprocuradora-Geral da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, que pede a condenação de Moutinho por injúria contra a presidente da Corte, Yara Amazônia Lins Rodrigues, durante sessão realizada em outubro de 2023.

PUBLICIDADE

Pedido da PGR envolvendo o conselheiro do TCE-AM

O crime de injúria está previsto no artigo 140 do Código Penal, com pena base de detenção de um a seis meses, ou multa. Entretanto, a Procuradoria solicita que seja aplicada também a regra do artigo 141, inciso II, que prevê o aumento da pena em um terço quando o crime é cometido contra funcionário público em razão de suas funções.

Com essa combinação, a punição de Ari Moutinho pode chegar a um ano e seis meses de prisão, além de multa.

PUBLICIDADE

Trecho do Código Penal, artigo 140

Próximos passos

A decisão caberá ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deve analisar o conjunto de provas apresentado pelo MPF. O parecer da PGR aponta que o material reunido no processo comprova que o conselheiro agiu de forma consciente e dolosa ao ofender a presidente do TCE-AM.

Leia mais: PGR pede condenação do conselheiro Ari Moutinho Jr por xingar presidente do TCE-AM Yara Lins

PUBLICIDADE

Entenda o caso

Nesta sexta-feira, 29, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a condenação do conselheiro Ari Moutinho pelo crime de injúria praticado contra a presidente do TCE-AM, Yara Lins Amazônia Rodrigues. O pedido formal detalha que o conselheiro teria xingado a presidente durante uma sessão em outubro de 2023, causando danos à dignidade e ao decoro da autoridade.

PUBLICIDADE

O episódio teria acontecido no dia 6 de outubro de 2023, durante a votação para a presidência do TCE-AM. Segundo relatos da conselheira Yara Lins, ao cumprimentar Ari Moutinho, foi alvo de insultos e palavras de baixo calão. A situação teria sido tão grave que Yara precisou de medicamentos para se acalmar, evidenciando o impacto psicológico e emocional causado pelo ocorrido.

O AM POST entrou em contato com o conselheiro para obter um posicionamento e aguarda retorno.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Moraes autoriza vistorias em veículos que saírem da casa de Bolsonaro

Ministro do STF amplia monitoramento e exige relatórios diários sobre as vistorias.

há 8 minutos

Manaus

Vídeo mostra agressão em adega de Manaus e mulher usa gargalo de garrafa para tentar furar rival durante briga

O episódio se soma a uma série de brigas registradas em bares e adegas da capital amazonense.

há 13 minutos

Brasil

Segurança na Praça dos Três Poderes será intensificada para o 7 de setembro

Esquema é para garantir julgamento no STF e desfile cívico-militar.

há 24 minutos

Amazonas

Governador Wilson Lima leva serviços de saúde, cidadania e empreendedorismo ao bairro Compensa

O Governo Presente foi projetado para descentralizar os serviços públicos, garantindo acesso a serviços essenciais de forma rápida e gratuita.

há 39 minutos

Manaus

Centro de Manaus recebe mutirão de revitalização com ações de limpeza e reordenamento

O trabalho, que já faz parte da rotina diária na cidade, está trazendo mais organização e beleza à região histórica da capital.

há 1 hora