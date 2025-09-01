A notícia que atravessa o Brasil!

Conselheiro Ari Moutinho participa de sessão no TCE-AM após pedido de condenação feito pela PGR

A participação de Moutinho foi registrada em ata pela presidente da Corte, conselheira Yara Lins Rodrigues.

Por Bruno Pacheco

01/09/2025 às 09:51

Notícias do Amazonas – O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, teve sua presença registrada, nesta segunda-feira, 1º, durante as Sessões Especiais de julgamento das contas da Prefeitura de Manaus referentes aos exercícios de 2022 e 2023, da gestão do prefeito David Almeida (Avante).

A participação de Moutinho foi registrada em ata pela presidente da Corte, conselheira Yara Lins Rodrigues, justamente a magistrada que figura como vítima em processo movido contra o colega.

Leia mais: PGR pede condenação do conselheiro Ari Moutinho Jr por xingar presidente do TCE-AM Yara Lins

Na semana passada, o Ministério Público Federal (MPF) reiterou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedido de condenação de Ari Moutinho pelo crime de injúria contra Yara Lins.

De acordo com a petição assinada pela subprocuradora-geral da República, Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, as provas reunidas são consideradas robustas e evidenciam que Moutinho teria ofendido a honra e o decoro da presidente do TCE-AM de forma consciente.

Segundo o Código Penal, a pena para o crime de injúria é de até um ano e seis meses de detenção, conforme prevê a combinação dos artigos 140 e 141.

