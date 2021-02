Conselheiro Ari Moutinho proíbe aviões de levarem vacinas e oxigênio para o interior do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Ari Moutinho Junior, determinou em decisão monocrática a suspensão do contrato com a empresa Rico Taxi Aéreo que estava levando vacina e oxigênio para várias cidades do interior do Amazonas. A informação é do jornalista Ronaldo Tiradentes.

Os aviões fretados pela Casa Militar do Amazonas estão proibidos de levar qualquer espécie de ajuda para o interior do Amazonas, ou de fazer a transferência de pessoas acometidas de Covid-19 para os hospitais de Manaus.

Segundo Ronaldo, quando Ari era secretário do ex-governador do Amazonas, Eduardo Braga (2002/2008), adorava fazer viagens de lazer no jatinho PP-MDB, que ficou muito conhecido com a delação da JBS nos processos da Lava Jato.

De acordo com Tiradentes, ele mora há mais de 5 anos, reside num luxuoso apartamento em São Paulo, mesmo sendo funcionário público no Amazonas.