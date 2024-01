Conselheiro Ari Moutinho tem retorno ao TCE-AM adiado

Notícias do Amazonas – Previsto para acontecer nesta terça-feira (23), o retorno de Ari Moutinho Junior ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) foi adiado para o próximo dia 6 de fevereiro.

Hoje foi realizada 1ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do ano de 2024. Durante a sessão, a presidente do TCE, Yara Lins, comunicou a ausência do conselheiro e informou que ele estará de férias até a data marcada para seu retorno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presidente do TCE informou aos presentes na sessão as justificativas das ausências e apresentou os substitutos para os conselheiros faltantes. O auditor Mário Filho foi designado para substituir Ari Moutinho durante sua ausência.

Vale lembrar que Ari Moutinho Junior foi denunciado em outubro do ano passado por ter cometido agressão verbal contra Yara Lins dentro do plenário do tribunal, quando a magistrada foi eleita presidente do TCE-AM para o biênio 2024/2025. Desde o ocorrido os dois ainda são estiveram frente a frente.