Conselheiro do TCE, Josué Neto agradece MP-AM por inaugurar nova sede em Itacoatiara com nome de sua mãe

Redação AM POST

O conselheiro-ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Josué Cláudio, agradeceu o Ministério Público do Amazonas (MPAM), por inaugurar nesta nesta quarta-feira (18) nova sede no município de Itacoatiara e o nome do prédio homenageia a sua mãe, Raimunda Holanda de Souza. Localizada na Rua Borba, bairro Pedreiras, a sede ministerial foi totalmente revitalizada, a fim de garantir melhores condições de atendimento à população local.

Continua depois da Publicidade

Com a inauguração, a nova sede passa a se chamar Raimunda Holanda de Souza, mãe do Conselheiro de Contas Josué Cláudio de Souza Neto. Para o Procurador-Geral de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, além do importante avanço em Itacoatiara, a inauguração concretiza mais uma etapa do projeto de modernização estrutural anunciadas no início de sua gestão.

“Hoje o MPE-AM inaugura sua nova sede em Itacoatiara-AM. O prédio homenageia minha mãe, filha deste município. O dia será de emoções e em nome de toda a nossa família quero agradecer essa instituição importante por tão emocionante homenagem”, disse.

Hoje o MPE-AM inaugura sua nova sede em Itacoatiara-AM. O prédio homenageia minha mãe, filha deste município. O dia será de emoções e em nome de toda a nossa família quero agradecer essa instituição importante por tão emocionante homenagem. Continua depois da Publicidade — Josué Neto (@JosueNeto) August 11, 2022

Continua depois da Publicidade

“As novas instalações vão beneficiar diretamente a população que busca o acesso à Justiça. Itacoatiara é uma comarca com mais de cem mil habitantes, situada na região metropolitana de Manaus, sendo a terceira mais populosa do Amazonas. A nova sede deve incrementar o acesso dessas pessoas ao Ministério Público, contribuindo para uma melhoria considerável no atendimento ao cidadão”, afirmou a titular da 2ª Promotora de Justiça de Itacoatiara, Priscilla Carvalho Pini.