Conselheiro Josué Cláudio recebe Medalha do Mérito Legislativo

Em uma cerimônia emocionante realizada no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Josué Cláudio, recebeu a medalha “Ordem do Mérito Acadêmico”. A sessão solene de entrega da comenda aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), e contou com a participação de diversas autoridades do estado. A procuradora-geral de Contas, Fernanda Cantanhede, também foi homenageada na mesma solenidade.

Escolhido como orador oficial dos homenageados da tarde, o conselheiro Josué Cláudio retornou ao local que o destacou como grande defensor da causa pública, quando, ainda atuando na política, foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos.

Agora na condição de conselheiro do TCE-AM, o ouvidor-geral da Corte de Contas retornou ao microfone das tribunas para destacar a importância da homenagem feita pela Assembleia, e agradecer pelo reconhecimento dos trabalhados realizados frente ao Tribunal.

“Agradeço a Aleam pela homenagem. É uma instituição que amo, que vai morar sempre no meu coração. Foi uma surpresa receber essa indicação. Os momentos importantes, homenagens como essa, são oportunidades para que possamos refletir e continuar fazendo um bom trabalho”, destacou o conselheiro Josué Cláudio.

A escolha de Josué Cláudio como um dos homenageados foi proposta pelo deputado Saullo Viana, que destacou a competência do conselheiro na atuação frente à Corte de Contas, e sua relevante contribuição à sociedade amazonense.

“O Josué é uma pessoa que contribuiu muito para o nosso estado. Estou saindo da Assembleia Legislativa e indo para a Câmara Federal, então era o momento oportuno para esse grande amigo, que foi um grande deputado, e agora é um grande conselheiro. É importante homenagear para reconhecer as pessoas que contribuíram e contribuem para o estado do Amazonas”, frisou o autor da propositura, deputado Saullo Viana.

Chefe do MPC foi homenageada

A procuradora-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Fernanda Cantanhede, também recebeu a medalha do Mérito Legislativo, reconhecida pelo longo e ativo trabalho frente às ações do MPC.

“Entendo que é um reconhecimento ao meu trabalho, não só agora frente a procuradoria-geral, mas ao longo de 23 anos no Ministério Público. É um lugar que venho me empenhando ao máximo para dar tudo que posso, sempre aprendendo e me dedicando ao melhor para o bem da sociedade”, afirmou a procuradora-geral do MPC, Fernanda Cantanhede.

Medalha do Mérito Legislativo

Sendo uma das principais comendas de reconhecimento do Amazonas, a Medalha do Mérito do Legislativo completa 20 anos de existência em 2022, homenageando diversos líderes e notórios do estado que contribuíram, de forma significativa e exemplar, para o desenvolvimento e valorização da sociedade amazonense.

Na edição deste ano, outras 26 pessoas, além do conselheiro Josué Cláudio e da procuradora-geral do MPC, Fernanda Cantanhede, foram homenageadas com a entrega da comenda. Dentre elas, o governador do Estado, Wilson Lima; o desembargador do Tribunal de Justiça (TJ-AM), Abraham Campos Filho; o secretário de Estado do Escritório de Representação do Governo do Amazonas em São Paulo, Alfredo Lins de Albuquerque; o sub-defensor público do Estado, Thiago Nobre Rosas, além de advogados, médicos, jornalistas e servidores públicos, e militares.