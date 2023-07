Conselheiro Mario de Mello faz visita institucional ao TCM do Rio de Janeiro

O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Mario de Mello, fez uma visita institucional, nesta terça-feira (25), ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ), com o objetivo de compartilhar experiências e apresentar programas inovadores na área de boas práticas da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

A visita foi marcada por uma reunião entre o conselheiro Mario de Mello e o presidente do TCM-RJ, Luiz Antonio Guaraná. Durante o encontro, o conselheiro do TCE-AM teve a oportunidade de conhecer o programa de Quantificação de Benefícios, recentemente aprovado pela Atricon para promover a eficiência e a transparência na administração pública municipal.

A reunião foi considerada produtiva e abriu espaço para discussões acerca das melhores práticas em fiscalização e controle das contas públicas.

Os representantes dos dois Tribunais de Contas puderam trocar experiências e discutir estratégias para aprimorar o trabalho realizado pelas instituições na garantia da boa gestão dos recursos públicos.

“Fico muito grato pela oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro, trocar experiências com colegas conselheiros e conhecer de perto o trabalho exemplar realizado pelo Tribunal de Contas do Município. Espero que essa visita seja apenas o início de uma parceria duradoura e frutífera entre nossas instituições”, afirmou o conselheiro Mario de Mello.

Ao final da reunião, em um gesto de reconhecimento pela visita e em reconhecimento ao trabalho do conselheiro, o presidente Luiz Antonio Guaraná presenteou Mario de Mello com uma medalha representativa da instituição carioca.

