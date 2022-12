Conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Josué Cláudio, será homenageado pela Assembleia Legislativa

Redação AM POST

Pelas atividades em prol do Amazonas, o ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), conselheiro Josué Cláudio, receberá, nesta quarta-feira (14), a medalha “Ordem do Mérito Legislativo”, concedida pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Continua depois da Publicidade

O evento acontecerá às 17h, no auditório da sede do Parlamento Estadual. A procuradora-geral do Ministério Público de Contas, Fernanda Cantanhede, também será agraciada.

Além de homenageado, o conselheiro Josué Cláudio foi escolhido, também, como orador oficial que falará em nome dos 27 agraciados.

Sendo uma das principais comendas de reconhecimento do Amazonas, a Medalha do Mérito do Legislativo completa 20 anos de existência em 2022, homenageando diversos líderes e notórios do estado que contribuíram, de forma significativa e exemplar, para o desenvolvimento e valorização da sociedade amazonense.

Continua depois da Publicidade

Juntamente com o conselheiro Josué Cláudio, a edição deste ano será entregue a outros líderes de grande importância, como o governador do Estado, Wilson Lima, o desembargador do Tribunal de Justiça (TJ-AM), Abraham Campos Filho, além de advogados, médicos, jornalistas e servidores públicos, e militares.