A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Conselheiros do TCE-AM participam do encerramento da Semana “Solo Seguro Amazônia”

O evento reuniu autoridades como o corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques.

Por Jonas Souza

29/08/2025 às 14:42

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) marcou presença no encerramento da Semana de Mobilização pela Regularização Fundiária “Solo Seguro – Amazônia”, realizado nesta sexta-feira (29) no Salão Solimões, no Palácio Rio Negro, em Manaus. A programação contou com a entrega simbólica de títulos fundiários a famílias beneficiadas e a outorga da Medalha da Ordem da Grã-Cruz da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ-AM).

PUBLICIDADE

Leia mais: Paraense que viveu fome e vigilância em campo de refugiados na Síria retorna ao Brasil

Representando o TCE-AM, participaram da solenidade os conselheiros Josué Cláudio Neto, corregedor-geral da Corte de Contas, que integrou a mesa de honra, e Mario de Mello, ouvidor do Tribunal.

O evento reuniu autoridades como o corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Jomar Fernandes, o corregedor-geral de Justiça, desembargador José Hamilton Saraiva, além do governador Wilson Lima, o prefeito David Almeida e lideranças sociais e institucionais.

PUBLICIDADE

Durante a solenidade, o conselheiro Josué Cláudio destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da cidadania e ressaltou que o TCE-AM, sob a presidência da conselheira Yara Amazônia Lins, tem buscado fortalecer parcerias institucionais em pautas sociais como habitação e sustentabilidade.

O corregedor-geral José Hamilton Saraiva enfatizou que a regularização fundiária representa uma política pública capaz de transformar vidas. “Cada título entregue representa uma vida transformada, uma família reconhecida pelo Estado, um lar legitimado pela força do direito”, disse.

Já o ministro Mauro Campbell frisou que a ação deve ser vista como um dever do Estado e não como concessão política. “Não entregamos favores, mas cumprimos um dever do Estado em reparar desigualdades históricas”, afirmou.

Além da entrega simbólica dos títulos e das homenagens a ex-corregedores do TJAM, também foi apresentado o balanço das atividades da semana, que incluiu ações de capacitação, audiências públicas e mutirões voltados à governança fundiária no Amazonas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Pesquisa mostra desconcentração da inovação no Brasil e crescimento do Amazonas no ranking

Estado subiu três posições no Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID), divulgado no Startup Summit 2025.

há 1 minuto

Manaus

Armados sem medo: Dupla de assaltantes realiza arrastão em Manaus; Veja vídeo

Criminosos disfarçados de mototaxistas assaltam crianças e entregadores em diferentes bairros.

há 3 minutos

Parintins

Paraense que viveu fome e vigilância em campo de refugiados na Síria retorna ao Brasil

Segundo a DPU, Karina passou fome, foi submetida a isolamento em uma espécie de solitária.

há 12 minutos

Amazonas

Prefeitura de Manaus divulga resultado preliminar do PSS para vacinadores da campanha antirrábica

Seleção temporária oferta 300 vagas; candidatos podem entrar com recurso até 2 de setembro.

há 13 minutos

Manaus

Princípio de incêndio atinge escola infantil na Zona Leste de Manaus; Assista

Chamas foram contidas rapidamente com uso de extintores antes da chegada dos bombeiros.

há 25 minutos