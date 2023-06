Após Antônio Andrade Barbosa, presidente do Boi Garantido, gerar polêmicas ao ameaçar não colocar o boi na arena, caso o governo não o ajudasse financeiramente com novas verbas à agremiação, na última segunda-feira (19). O Conselho Fiscal do Boi Garantido divulgou uma nota, nesta quarta-feira (21), sobre o pedido de afastamento do presidente.

Nota

O Conselho Fiscal do Boi Garantido, por meio dos Conselheiros Astryd Portilho, Ivanez Barros e Raimundo Oscar de Oliveira, vem publicamente informar que protocolou junto ao Conselho de Ética do Boi Garantido, a Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido e informou ao Ministério Público do Estado do Amazonas, pedido afastamento do Presidente do Boi Bumbá Garantido, Antônio Andrade Barbosa, da Vice Presidente Ida Silva e de toda sua Diretoria.

Nosso entendimento é que novamente o Presidente Antônio Andrade não tem condições para comandar o nosso Boi Garantido há poucos dias para o Festival 2023. É de conhecimento público que o Boi Garantido vem, sob o comando do Presidente Antônio Andrade, passado por uma série de descalabros e reiteradas infrações ao estatuto do Boi Garantido. A incompetência do Presidente Antônio Andrade se mostrou oficializada por meio de Ofício enviado ao Governo do Estado nesta semana. Nele, o gestor faz clara chantagem contra apoiadores da festa, principalmente Governo do Estado e apoiadores da iniciativa privada. Gesto que coloca inclusive, o Festival de Parintins sob ameaça.

Importante frisar que não é a primeira vez que este Conselho tem denunciado o presidente, sua vice e a diretoria, quando por duas vezes, reprovou as contas anuais da Associação comandada por eles.

Inclusive, há um inquérito civil tramitando no Ministério Público do Estado do Amazonas impetrado por este Conselho por conta dos desmandos e claras irregularidades nas contas do Garantido. Não temos dúvida, que essas irregularidades causaram mais esse novo episódio de caos e vergonha para a nação vermelha e branca.

Levando em consideração os acontecimentos vexatórios pós Festival de 2022 e atuais, estamos encaminhando pedido de afastamento ao Conselho de Ética e também ao Ministério Público do Estado do Amazonas

Atenciosamente

Astryd Portilho

Ivanez Oliveira

Raimundo Oscar

Conselheiros Fiscais do Boi Garantido

