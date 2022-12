Consulta online do edital para uso gratuito do Teatro Amazonas está disponível no Portal da Cultura

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa recebe até o dia 2 de janeiro de 2023 as contribuições e propostas para a formalização do edital de credenciamento público para autorização gratuita de uso do Teatro Amazonas para realização de eventos culturais no ano de 2023. A consulta pública está disponível em cultura.am.gov.br

O edital proposto dispõe sobre a realização de eventos e espetáculos culturais, abertos ao público ou a preços populares na bilheteria, promovidos por pessoas físicas ou jurídicas. O documento, após finalizado, assim como todos os anexos que auxiliarão nas inscrições, ficará disponível para consulta pública na aba “Editais” do Portal da Cultura.

De antemão, o edital prevê 25 datas para autorização gratuita de uso do Teatro Amazonas e as atividades a serem realizadas devem ter cunho cultural e artístico profissional, com ênfase às modalidades de audiovisual, teatro, dança, circo, música entre outras.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, explica que, a participação da sociedade civil, da classe artística e dos fazedores de cultura, neste primeiro momento, assume uma grande importância no sentido de formalizar um edital que atenda a todas as expectativas.

“Queremos ouvir o público, os interessados em promover eventos culturais no Teatro Amazonas. É uma maneira de dar voz a essas pessoas que querem trazer para o estado ou promover shows e espetáculos que fomentem a economia criativa e promovam a difusão de manifestações culturais e artísticas”, assegura o secretário.

“A hora é essa de aproveitar a oportunidade para expor as propostas e manifestações valorizando o setor cultural”, completa o secretário, ressaltando que as propostas para os eventos para o Teatro Amazonas compreendem os meses de junho a novembro.