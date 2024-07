Consumidores pagaram 13% a mais nas tarifas de energia no Amazonas em 2023

Notícias do Amazonas — No ano de 2023, os consumidores de energia do Amazonas enfrentaram um aumento de até 13,4% nas tarifas, de acordo com o relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgado na última quinta-feira (18).

O aumento nas tarifas foi atribuído aos furtos na rede elétrica, conhecidos como “gatos”. A Amazonas Energia, que opera no estado, tem altos índices de furtos relacionados às condições socioeconômicas locais. Juntas, a Amazonas Energia e a Light, do Rio de Janeiro, representam 32,8% dos furtos e fraudes na medição de energia registrados no Brasil em 2023.

PUBLICIDADE

A Amazonas Energia é reconhecida por enfrentar desafios econômicos significativos, com sua incapacidade financeira para continuar operando no estado sendo reconhecida pela Aneel. Em novembro de 2023, foi recomendada a extinção do contrato de concessão. Em junho, o governo publicou uma medida provisória permitindo a troca de controle da distribuidora, atualmente sob a gestão do Consórcio Oliveira Energia.

A medida também abriu caminho para que a Âmbar Energia, do grupo J&F, formalizasse no último dia 12 sua intenção de adquirir a distribuidora.

Redação AM POST